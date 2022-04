Choa Eks AOA akan Lakukan Debut Solo

MANTAN personel grup K-Pop AOA, Choa, dikonfirmasi akan melakukan debut solo pada April. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh JTBC News, dikutip Minggu (10/4).

"Choa sedang bersiap untuk merilis single pada April," kata perwakilan agensi Great M Entertainment saat diminta mengonfirmasi kabar tersebut, dikutip dari Soompi, Minggu (10/4).

Choa memulai debutnya di industri musik bersama AOA pada 2012. Namun, pada 2017, dia hengkang dari grup karena masalah kesehatan mental. Dia juga meninggalkan FNC Entertainment karena kontraknya berakhir pada 2019.

Setelah vakum dari industri hiburan, pada 2020, Choa melanjutkan aktivitasnya dan menandatangani kontrak dengan Great M Entertainment.

Dia kemudian mengisi soundtrack untuk drama To All the Guys Who Loved Me dan Lovestruck in the City.

Baru-baru ini, dia juga tampil di program kompetisi musik bertajuk Double Trouble. (Ant/OL-1)