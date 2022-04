Mind of My Own, EP Debut Faye Risakotta

MUSISI Faye Risakotta akhirnya merilis EP debutnya bertajuk Mind Of My Own, yang melukikan seluk beluk pikirannya selama enam tahun berkarya menjadi musisi.

Mind Of My Own adalah pintu masuk ke dalam pikiran Faye dan berbagai fase kehidupan yang telah dilaluinya.

Ia menemukan bahkan dalam kondisi paling rendah sampai tempat tertinggi dalam hidupnya, selalu terdapat sebuah pelajaran. Dipengaruhi oleh musisi-musisi ternama seperti Coldplay dan Amy Winehouse, Mind Of My Own menggabungkan suara pop eksperimental, lo-fi, dan ambience.

Mengutip siaran pers, Minggu (10/4), Faye menyajikan enam lagu untuk mengajak pendengarnya melihat dunia lewat sudut pandangnya dan seluruhnya dibuat mengedepankan mood dan ambience.

Contohnya pada Brightest Days, lagu yang berperan sebagai pembuka untuk EP-nya, ini menjadi curahan hati Faye mengenai harapan, sama seperti orang lain di seluruh dunia ia pun mendambakan perasaan yang cerah untuk masa depan, namun juga masih memiliki ketakutan tentang bagaimana hal-hal dapat berubah menjadi buruk dalam sekejap semasa awal pandemi.

Kemudian lagu dengan nuansa penuh reverb The Way To Go ditulis ketika dia merasa 'terputus' dari dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia selama ini meniru apa yang dilakukan orang lain dalam hidup dan membuatnya semakin mempertanyakan keabsahan dirinya, meskipun sebenarnya itu adalah bagian dari proses kehidupan.

Dengan mengungkapkan perasaan jatuh cinta seperti perasaan bahagia yang merekah dan meledak-ledak layaknya ekstasi, Faye menceritakan pengalamannya jatuh cinta dengan seseorang yang bisa memberikan perasaan yang sama melalui Ecstasy.

Ada juga Don't Hide (Hilang), yang menyejukkan dan bernuansa seperti Coldplay dalam Ghost Stories adalah lagu yang Faye tulis ketika dia berusia 16 tahun, saat dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, yang dimana dia akhirnya memutuskan untuk menjadi suara yang ia butuhkan untuk mendorong dan menyemangati dirinya sendiri.

Lalu, Like It Was Yesterday ditulis saat ia memikirkan kenangan yang dia miliki tentang seorang teman baik yang tidak lagi berhubungan dengannya. Itu mengingatkannya pada bagaimana waktu dapat berlalu begitu saja tanpa kita sadari.

Akhirnya EP diakhiri dengan These Walls dengan nada yang optimistis, bersemangat, dan spiritual.

Faye menulis dan memproduseri lagu itu bersama band beranggotakan dua saudara laki-lakinya bernama JFK.

"Mengambil referensi dari gospel dimana dikatakan bahwa 'Dengan iman sebesar biji sesawi, manusia dapat memindahkan gunung', lagu ini mendorong kita untuk tetap memiliki rasa percaya diri pada diri sendiri dan hal-hal yang kita lakukan, sehingga kita mampu memulai dan menjadi perubahan yang dibutuhkan dunia," ujar Faye.

EP Mind of My Own karya Faye telah dirilis pada 1 April 2022 dan lagu- lagunya sudah dapat didengarkan di digital streaming paltform. (Ant/OL-1)