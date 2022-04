Pretty Little Liars 2 akan Tayang di Viu Mulai 14 April

SETELAH sukses memenangi penghargaan internasional, serial Pretty Little Liars akan kembali hadir dengan musim kedua yang siap tayang perdana pada 14 April 2022 di 16 negara melalui layanan streaming Viu.

Musim kedua serial yang dibintangi Yuki Kato, Anya Geraldine, Caitlin Halderman, Valerie Thomas, dan Shindy Huang itu disutradarai Emil Heradi dan diproduseri Angga Sasongko dari Visinema Pictures.

"Terima kasih untuk Viu yang mempercayakan season 2 ini ke Visinema. Tentunya, semua pihak baik dari Viu maupun tim kreatif, tim produksi di lapangan, ingin memberikan sebuah progress dari season 1 ke season 2 dengan production value yang lebih bagus," ujar Angga Sasongko saat konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (10/4).

Berlatar di kota fiksi bernama Amerta, Pretty Little Liars, yang diadaptasi dari serial Amerika Serikat (AS) dengan judul yang sama mengisahkan Geng The Liars yang kehilangan arah ketika salah ketua geng mereka, Alissa (Yuki Kato), menghilang secara misterius.

Mereka kemudian bersatu kembali setelah menerima pesan menyeramkan dari sosok misterius yang dikenal sebagai A. Sosok tersebut mengancam akan mengungkap rahasia gelap mereka.

Di musim kedua, Hanna (Anya Geraldine), Ema (Caitlin Halderman), Sabrina (Valerie Thomas), dan Aria (Shindy Huang) mencoba mengungkap siapa dalang di balik kecelakaan yang menimpa Hanna di musim pertama.

Country Head Indonesia Viu Varun Mehta mengatakan drama tersebut dihadirkan untuk merefleksikan dan memancing percakapan sosial seputar topik perundungan yang banyak mengakibatkan depresi di kalangan anak muda.

"Dengan sentuhan magis Angga dan Emil, kami telah berhasil menerjemahkan visi tersebut menjadi karya yang membawa musim kedua ini ke level berikutnya," ujar Varun.

"Dengan koneksi yang lebih dalam terhadap penonton, perkembangan karakter yang memukau, dan plot yang imersif, kami yakin drama ini akan membuat penonton lebih terhibur dari sebelumnya," pungkasnya.

Musim pertama Pretty Little Liars berhasil memenangkan penghargaan Asian Academy Creative Awards dan ContentAsia Awards.

Selain Yuki Kato, Anya Geraldine, Caitlin Halderman, Valerie Thomas, dan Shindy Huang, Pretty Little Liars juga dibintangi Wulan Guritno, Tarra Budiman, Irgi Fahrezi, Bastian Steel, Bio One, dan Fandy Christian. (Ant/OL-1)