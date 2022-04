Rasyiqa Kembali Usung Musik Pop Rock Era 2000-an di Get Up (Get Out)

PENYANYI dan penulis lagu asal Jakarta Rasyiqa kembali membawakan musik pop awal 2000-an lewat single keduanya, yang berjudul Get Up (Get Out) yang baru saja dirilis.

Single kedua tersebut menceritakan tentang seseorang yang sudah siap untuk meninggalkan situasi yang tidak lagi cocok dengan dirinya.

"Saya selalu berjuang untuk membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Sering kali disuruh berbaur dengan sekelompok orang. Terkadang saya tidak keberatan, tapi, menjadi seorang yang harus mencocoki dirinya dengan keadaannya seperti bunglon, memasang topeng berbeda, itu melelahkan," ujar Rasyiqa melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (7/4).

"Intinya, saya kehilangan diri saya demi orang lain dan saya tidak tahu apa yang sebenarnya bisa membahagiakan saya. Mencoba untuk tidak mementingkan diri sendiri namun saya sadar itu ceroboh. Saya hanya tahu bahwa saya harus keluar dari hubungan yang menguras tenaga saya, secara fisik dan mental," lanjut dia.

Get Up (Get Out) diproduseri oleh salah satu anggota Vintonic, Heston Prasetyo. Sebelumnya, saat menjadi seorang staf label rekaman, Rasyiqa dan Heston telah terlibat dalam beberapa proyek.

Pada akhir 2021, mereka berkolaborasi membuat versi baru dari Reckless yang menampilkan seluruh anggota Vintonic, dengan judul Reckless (But Make It 80's).

"Jika sebelumnya Heston menyeret saya ke band era 80-an dalam versi rearansemen Reckless, kali ini saya menyeretnya ke dunia bintang pop Disney awal 2000-an dan beberapa band pop punk pertengahan 2000-an," kata Rasyiqa.

Selain Heston, Get Up (Get Out) juga merupakan kolaborasi kedua antara Rasyiqa, cellosux, Sade Susanto, Enrico Octaviano, duo rock MARTIALS. Kemudian, mixing dilakukan oleh Stevano dari Studio Sembunyi sedangkan mastering oleh Dimas Pradipta dari SUM IT! Studio.

Sementara itu, video klipnya disutradarai oleh Stephany Azali. Video klip merupakan visualisasi dari pengalaman pribadi Rasyiqa.

Get Up (Get Out) sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming seperti Spotify, Apple Music, Resso, YouTube Music, JOOX, Deezer. Video klipnya juga sudah dapat ditonton di kanal YouTube milik Rasyiqa. (Ant/OL-1)