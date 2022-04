Sherlock Holmes akan Hadir di HBO Max

SERIAL Sherlock Holmes disebut akan segera hadir di layar televisi. Hal ini lantaran WarnerMedia sedang mengembangkan dua seri naskah yang didasarkan pada cerita detektif karya Sir Arthur Conan Doyle.

Robert Downey Jr. yang memerankan Sherlock Holmes pada dua film layar lebar karya Guy Ritchie tahun 2009 dan 2011, bergabung dengan acara tersebut melalui rumah produksi Team Downey miliknya.

Lionel Wigram penulis cerita pada film "Sherlock Holmes" pertama akan ikut serta di jajaran produser eksekutif. Film ketiga dalam waralaba tersebut sedang dalam pengembangan tetapi tidak pernah ada lanjutannya hingga saat ini.

Namun, belum diketahui jelas apakah Downey akan mengulangi perannya sebagai Sherlock karena kedua proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan awal.

Sementara, Susan Downey dan Amanda Burrell dari Team Downey juga akan menjadi produser eksekutif bersama sang aktor dan Wigram.

Detail tambahan, termasuk premis dan bagaimana kedua seri dapat saling terhubung masih dirahasiakan. Kedua proyek tersebut berasal dari Warner Bros. Television, merupakan rekanan dari film layar lebar yang memproduksi "Sherlock Holmes".

Team Downey tetap berada di bawah kesepakatan keseluruhan dengan HBO. Mereka telah merilis "Perry Mason" di jaringan kabel premium.

HBO Max sendiri sudah membangun dunia baru yang terhubung dari seri DC Comics dengan produser eksekutif J.J. Abrams, James Gunn memiliki spin-off "Suicide Squad", "Peacemaker", Matt Reeves meluncurkan spin-off "Penguin" dari "Batman" dan beberapa serial "Game of Thrones".

"Sherlock Holmes" memegang rekor dunia untuk karakter sastra yang paling banyak digambarkan dalam sejarah film dan TV, dengan lebih dari 75 aktor yang berperan. Baru-baru ini, Jonny Lee Miller mengambil bagian sebagai Sherlock dalam "Elementary" di CBS.

Sementara itu, Team Downey terus memperluas jejak TV-nya dengan memproduksi serial eksekutif termasuk "Perry Mason" HBO, "Sweet Tooth" Netflix, "For Your Own Good" HBO Max, dan drama tanpa judul di Apple.(Ant/OL-5)