JVKE Rilis Single This Is What Heartbreak Feels Like

MUSISI dan produser peraih nominasi GRAMMY Award, JVKE, telah merilis single terbarunya, This Is What Heartbreak Feels Like melalui label musik AWAL.

Emosi penuh kejujuran dipancarkan oleh JVKE sepanjang lagu terbarunya seraya ia menyanyikan, "Pretty little liar what you gonna say? Told me that you loved me, lying to my face. I know you double crossed me, girl you’re such a fake, what a shame, guess my lover was a snake."

“Lagu ini adalah lagu untuk siapa pun yang mencoba memotong hubungan dengan orang-orang toxic,” ujar JVKE.

Lagu This Is What Heartbreak Feels Like dirilis menyusul kesuksesan single viral JVKE, This Is What Falling In Love Feels Like, yang telah sukses mengumpulkan lebih dari 100 juta stream secara global dan masuk ke 51 chart viral di seluruh dunia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan sebagainya.

Lagu tersebut juga sukses masuk ke chart Top 200 Spotify di 15 teritori dan chart Top 200 Shazam di 79 teritori. Lagu This Is What Falling In Love Feels Like mendapatkan dukungan dari berbagai publikasi ternama Asia.

Di TikTok, lagu tersebut telah dipakai oleh lebih dari 400.000 video termasuk video dari Bella Poarch, Kerry Washington, Drew Barrymore dan selebritas ternama lainnya.

Pada 2020, JVKE menarik perhatian dunia lewat single perdananya Upside Down, yang telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream hingga hari ini.

Kesuksesan lagu tersebut kemudian berujung pada versi remix Upside Down, yang turut menampilkan bintang pop global Charlie Puth. Kolaborasi keduanya kemudian mendapatkan nominasi MTV VMA 2021 Trending untuk kategori Best Artist x Creator Collab.

JVKE kemudian merilis sejumlah single sepanjang 2021 termasuk This Is What Falling In Love Feels Like yang viral secara global dan ia turut berkolaborasi dengan Galantis di lagu Dandelion yang telah mengumpulkan lebih dari 100 juta stream.

Pada 2022, JVKE berkolaborasi dengan musisi Tanah Air Stephanie Poetri di single Bad Haircut dan Jenna Raine di lagu See You Later (Ten Years).

Selama beberapa bulan terakhir, nama JVKE semakin banyak dibicarakan di Asia termasuk di Indonesia. JVKE berkolaborasi dengan RAMENGVRL di versi remix This Is What Falling In Love Feels Like” dan tampil sebagai penampil utama di Radio Fest 2021.

Saat ini, Jakarta duduk di posisi #1 daftar Top Cities JVKE di Spotify dan Indonesia masuk ke Top 20 Streaming Market-nya bersama dengan Filipina, India, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain lagu-lagunya yang viral, JVKE juga berkontribusi dalam album Eric Bellinger yang mendapatkan nominasi GRAMMY Award.

Dengan lebih dari 8 juta monthly listeners di Spotify dan lebih dari 425 juta stream secara global dan 140 juta view di YouTube, JVKE masuk ke jajaran musisi yang perkembangannya patut diikuti selama 2022. (RO/OL-1)