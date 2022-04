Squid Game Season 2 Paling Cepat Akhir 2024

PARA penggemar Squid Game harus terus bersabar setelah kreator serial drama Korea itu, Hwang Dong-hyuk, mengatakan dirinya belum menulis naskah untuk Season 2 dan jika ada, Season 2 Squid Game baru akan diilis paling cepat akhir 2024.

"Saya harus bekerja keras untuk Season 2. Semoga saya sudah bisa menunjukkan hasil kerja saya pada akhir 2024," ujar sutradara itu di Festival MIPTV di Cannes.

Sehari sebelumnya, Hwang mengatakan dia baru menulis tiga halaman naskah untuk serial yang menarik perhatian dunia itu.

Squid Game bercerita tentang kontestan kaum marjinal yang bertanding memainkan permainan tradisional anak-anak dengan taruhan uang dengan yang kalah akan kehilangan nyawa.

Netflix, Oktober lalu, mengatakan sebanyak 142 juta pelanggan mereka, sekitar dua pertiga pelanggan mereka, menonton serial itu. Mayoritas dari mereka meminta adanya season 2.

Namun, Hwang, awalnya, menulis naskah Squid Game untuk film layar lebar dan baru mengubahnya menjadi serial setelah Netflix hadir di Korea Selatan pada 2016.

Dia mengaku mengubah naskah dari untuk film menjadi serial selama tujuh bulan bukanlah hal yang menyenangkan.

"Saya sanga tidak suka. Season 2 kemungkinan adalah serial terakhir saya," ujarnya. (AFP/OL-1)