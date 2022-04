Jim Carrey Kemungkinan Pensiun usai Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 2 kemungkinan akan menjadi film terakhir bagi Jim Carrey, sebab dia telah berencana untuk pensiun dari dunia akting.

Dalam sebuah wawancara bersama Access Hollywood, Carrey mengungkap keinginannya untuk beristirahat dan hal ini telah dipertimbangkannya dengan cukup serius. "Ya pensiun. Ya, mungkin. Saya cukup serius. Ini tergantung, jika para malaikat datang membawa semacam naskah yang ditulis dengan tinta emas dan mengatakan kepada saya bahwa itu akan sangat penting untuk dilihat orang, saya mungkin akan melanjutkan perjalanan, tetapi saya akan istirahat," ujar Carrey seperti dilansir Variety pada Sabtu.

Carrey mengaku sangat menyukai kehidupannya yang tenang dan melukis di atas kanvas. Dia juga sangat mencintai kehidupan spiritualnya. "Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah Anda dengar dari selebriti lain, saya sudah cukup (akting). Saya sudah melakukan lebih dari cukup. Saya berhenti," kata Carrey.

Para penggemar Carrey sebenarnya sudah terbiasa dengan sang aktor yang mengambil jeda cukup lama dari satu film ke film lain.

Perilisan "Sonic the Hedgehog" pada tahun 2020 menandai peran utama pertama Carrey dalam sebuah film bioskop sejak sekuel "Dumb and Dumber To" di 2014. Namun aktor tersebut sempat muncul dalam film indie "The Bad Batch" dan "Dark Crimes".

Peran terbaru Carrey juga termasuk serial komedi Showtime "Kidding" yang berlangsung selama 20 episode dalam dua musim. Komedian itu juga menjadi bintang tamu di "Saturday Night Live" sebagai Joe Biden selama enam episode pada tahun 2020.

Dengan dirilisnya "Sonic the Hedgehog 2", Carrey kembali ke waralaba dan menjadi lawan main Ben Schwartz, Tika Sumpter, James Marsden serta Natasha Rothwell.

Film "Sonic" pertama dibuka tepat sebelum pandemi yakni Februari 2020 dan meraup hanya di bawah US$320 juta di seluruh dunia. Sekuelnya melibatkan Idris Elba sebagai pengisi suara Knuckles, karakter yang akan mendapatkan serial spin-off di Paramount Plus mendatang. (OL-12)