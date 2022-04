Sade Susanto Rilis Single Maybe Baby

USAI mengungkapkan rasa patah hatinya di Solitude, kini, penyanyi solo Sade Susanto ingin menceritakan sisi romantisnya tentang bagaimana rasanya jatuh cinta lewat single terbaru Maybe Baby.

"Lagu ini aku tulis saat ngebayangin rasanya jatuh cinta. Ketika kita menemukan seseorang yang membuat kita yakin dan percaya dia adalah orang yang tepat. Semoga lewat lagu ini, kita semua selalu percaya akan cinta dan berusaha agar rasa cinta tersebut tersampaikan dan tidak hanya menjadi maybe saja," kata Sade melalui keterangannya, dikutip Jumat (1/4).

Ada pun Maybe Baby ditulis Sade bersama Raisa. Tidak hanya itu, Sade juga mengajak Heston Prasetyo, sebagai produser sekaligus arranger untuk mengejar nuansa R&B 2000-an.

CEO JUNI Records Adryanto Pratono menambahkan, kolaborasi Sade dengan Raisa di lagu ini terasa pas. Baginya lagu ini dapat menjadi anthem lagu cinta generasi sekarang.

"Lagu ini awalnya dibuat oleh Raisa dan digawangi oleh S/EEK (produser lagu-lagu di album It's Personal), sebelum akhirnya diselesaikan liriknya oleh Sade Susanto. Ini seperti project tukar lagu. Karena sebelumnya Sade pernah membantu Raisa menulis lirik untuk You Better Believe Me," kata Adryanto.

"Setelah mendengar hasil akhirnya, Maybe Baby sangat pas dinyanyikan oleh Sade Susanto. Ditambah dengan kehadiran Heston Prasetyo, Maybe Baby definitely menjadi salah satu lagu cinta generasi sekarang," imbuhnya.

Maybe Baby adalah proyek kelima Sade bersama JUNI Records. Sade sendiri telah merilis Don't Control Me, U Got Me, Solitude, dan Pulang.

Sade Susanto juga aktif di skena musik sebagai pencipta lagu salah satunya Reckless dan Get Up (Rasyiqa), Haven (Mac Dalen), dan lainnya. Maybe Baby sudah bisa didengarkan di berbagai layanan musik digital.

Video musiknya, yang disutradarai Stephany Azali, juga sudah hadir di kanal YouTube Sade Susanto pada 30 Maret pukul 17.00 WIB. (Ant/OL-1)