Netflix akan Daur Ulang Film Spy Kids

FILM Spy Kids keluaran 2000-an akan dibuat ulang untuk penonton masa kini oleh Netflix. Hal itu dilansir Variety, dikutip Jumat (1/4)..

Waralaba aksi-petualangan tentang keluarga agen super rahasia ini, belum memiliki judul dan tanggal tayang perdana. Namun, Robert Rodriguez yang menciptakan Spy Kids asli akan kembali untuk reboot mendatang dan bertindak sebagai penulis sekaligus sutradara.

Detail cerita belum terungkap, tetapi generasi berikutnya dari Spy Kids; akan berkisar pada aktivitas keluarga multikultural.

Baca juga: Eddie Redmayne Sempat Cemas Fantastic Beasts 3 tidak Jadi Dirilis

Film asli Spy Kids berpusat pada Carmen dan Juni Cortez (Alexa PenaVega dan Daryl Sabara), dua anak kecil yang tidak menyadari bahwa orangtua mereka (Antonio Banderas dan Carla Gugino) bekerja untuk Organisasi Super Spies.

Akhirnya, anak-anak Cortez bergabung dengan bisnis spionase keluarga. Para pemain untuk reboot mendatang belum diumumkan.

Film pertama populer di kalangan penonton muda dan tua, meraup US$147 juta di box office global pada 2001.

Film itu melahirkan tiga sekuel bioskop yakni The Island of Lost Dreams (2002), Game Over (2003), dan All the Time in the World (2011).

Secara kolektif, waralaba Spy Kids telah menghasilkan lebih dari US$550 juta di seluruh dunia.

Selain Spy Kids, Rodriguez telah menyutradarai Alita: Battle Angel, The Faculty, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, dan Planet Terror.

Film Spy Kids berikutnya akan menandai film keluarga kedua Rodriguez bersama Netflix setelah We Can Be Heroes pada 2020.

David Ellison, Dana Goldberg dan Don Granger akan menjadi produser untuk Skydance, yang akan mengawasi pengembangan dan produksi. Elizabeth Avellan dan Racer Max juga akan menjadi produser. Co-founder Spyglass Gary Barber dan Peter Oillataguerre akan menjadi produser eksekutif.

Skydance, produser Top Gun dan beberapa film Mission: Impossible, sebelumnya telah bekerja dengan Netflix dalam The Old Guard, 6 Underground dan The Adam Project, yang dibintangi Ryan Reynolds.

Selanjutnya, perusahaan berkolaborasi dalam film thriller spionase Heart of Stone dengan Gal Gadot. (Ant/OL-1)