Kim Seo Hyung akan Bintangi Drama It May Be a Little Spicy Today

AKTRIS Kim Seo Hyung dikonfirmasi akan membintangi drama Korea asli Watcha berjudul It May Be a Little Spicy Today.

Mengutip Soompi, Jumat (1/4), drama tersebut berkisah tentang seorang suami yang selalu memasak makanan untuk sang istri yang didiagnosa menderita kanker usus besar.

Kisah sedih namun indah tersebut diadaptasi dari buku nonfiksi dengan judul yang sama karya Kang Chang Rae.

Kim Seo Hyung akan berperan sebagai sang istri bernama Da Jung sedangkan tokoh suaminya diperankan oleh Han Suk Kyu, yang sebelumnya muncul di drama Dr Romantic.

Tokoh itu diceritakan sebagai seorang pemimpin perusahaan penerbitan. Suatu hari, dia didiagnosa kanker stadium akhir dan hidupnya disebut-sebut tidak akan lama lagi.

It May Be a Little Spicy Today akan disutradarai Lee Ho Jae yang sebelumnya menggarap The Scam dan Sori: Voice From the Heart dan diproduksi oleh Acemaker Movieworks dan Beyond J. (Ant/OL-1)