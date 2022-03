Academy: Will Smith Sempat Diminta Meninggalkan Lokasi Tapi Menolak

WILL Smith menolak ketika diminta meninggalkan lokasi perhelatan Piala Oscar setelah menampar Chris Rock. Hal itu diungkapkan Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, Rabu (30/3), saat mereka memulai penyelidikan terhadap insiden itu.

Smith terancam didepak dari Academy karena aksi yang dilakukannya sebelum dia menerima Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik untuk perannya dalam film King Richard.

"Saat kami mengungkapkan bahwa tuan Smith diminta meninggalkan lokasi dan menolak, kami juga mengakui bahwa kami seharusnya bisa menangani insiden itu dengan cara yang berbeda," ungkap Academy.

Academy, badan yang bertanggung jawab memberikan Piala Oscar, mengatakan mereka akan menggelar voting mengenai aksi yang akan diambil terhadap Smith terkait insiden penamparan itu.

"Dewan Gubernur Academy, hari ini, menggelar sidang disiplin tehadap tuan Smith atas pelanggaran terhadap standar perilaku Academy, termasuk melakukan kontak fisik,berperilaku kasar dan mengancam, dan mencoreng integritas Academy," ujar lembaga itu dalam sebuah pernyataan resmi.

"Dalam pertemuan Academy berikutnya pada 18 April, kami akan mengambil langkah disiplin yang bisa mencakup skorsing, pemecatan, atau sanksi lain terhadap tuan Smith," imbuh Academy.

Academy berada di bawah tekanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Smith yang aksinya menjadi sorotan saat beberapa nominasi mencetak sejarah termasuk film CODA, yang meraih penghargaan film terbaik.

Pemecatan dari Academy bukanlah hal yang tidak mungkin. Harvey Weinstein didepak pada 2017 setelah laporan terkait aksi pelecehan seksualnya mengemuka. Roman Polanski juga dipecat Academy pada 2019 setelah divonis bersalah memperkosa anak perempuan berusia 13 tahun. (AFP/OL-1)