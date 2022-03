Sehun EXO Bintangi Drama Korea Love, Hara High School

SM Entertainment mengonfirmasi bahwa Sehun EXO dipilih sebagai pemeran utama di serial drama Korea TVING berjudul Love, Hara High School.

Mengutip Soompi, Rabu (30/3), Love, Hara High School menceritakan persahabatan dan kisah cinta dari remaja berusia 18 tahun.

Drama tersebut terbilang unik karena membahas hipotesis mengenai sindrom sel memori, di mana saat seseorang mendonorkan organ, maka memori pendonor ikut ditransfer ke penerima donor.

Sehun akan berperan sebagai Go Yoo, seorang siswa tahun kedua di SMA Hara. Dia merupakan anak yang tinggi dan sering dipuji karena pandai bermain basket. Dia juga sering mendapatkan nilai yang bagus meskipun tidak belajar.

Ketika dia mendonorkan ginjalnya kepada Joon Hee, mereka bersaing untuk mendapatkan hati siswa paling populer di sekolah sekaligus cinta pertamanya, So Yeon. Hal tersebut terjadi karena sindrom sel memori.

Love, Hara High School ditulis oleh Kang Bo Ra dan akan disutradarai oleh Kim Jin Sung, yang sebelumnya mengerjakan The Great Queen Seondeok. Drama tersebut akan mulai syuting pada April dan tayang tahun ini.

Diketahui, Sehun membintangi EXO Next Door pada 2015 dan Dokgo Rewind pada 2018.

Dia juga telah debut di layar lebar dalam film berjudul The Pirates: Goblin Flag. Baru-baru ini, dia membintangi serial drama Korea di SBS, yang berjudul Now We Are Breaking Up. (Ant/OL-1)