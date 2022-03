Tampil Menawan di Ramadan, Dinda Hauw Fokus pada Mata dan Bibir

SELEBGRAM Dinda Hauw memiliki kiat khusus agar tetap tampil menawan selama Ramadan. Tidak makan dan minum seharian bisa membuat wajah terlihat pucat, karena itu Brand Ambassador jenama kosmetik lokal Wardah menyiasatinya dengan riasan yang fokus di bagian mata dan bibir.

"Aku suka dengan makeup mata dan lipstik juga penting biar enggak pucat," kata Dinda dalam konferensi pers daring, Selasa (29/3).

Riasan mata menjadi penting di tengah pandemi, sebab semua orang memakai masker demi mengurangi risiko penularan virus. Area yang terlihat kian terbatas, hanya bagian atas. Para pegiat make up pun fokus untuk mendandani bagian mata agar tetap terlihat menawan.

Eyeliner tak hanya berfungsi membuat wajahnya jadi segar, Dinda juga memanfaatkan riasan mata untuk menyiasati goresan gaya eyeliner agar matanya tak terlihat lelah atau terkesan sedih.

Tak cuma fokus urusan mata, pemulas bibir juga tetap menjadi andalan Dinda dalam mempercantik wajah. Agar suasana hati tetap riang, dia berniat mencoba warna yang bervariasi setiap hari.

"Tapi, kepercayaan diri menjadi faktor yang paling penting untuk membuat semua tampilan terlihat bagus. Kepercayaan diri sangat mempengaruhi semuanya," ungkap Dinda.

Sementara itu, Head of Wardah Decorative Shabrina Salsabila menuturkan tren riasan Ramadan tahun ini terinspirasi dari budaya yang sudah dikenal di Indonesia, yakni Korean Makeup Look dengan ciri khas ombre dan Western Makeup Look yang fokus kepada riasan eyeliner.(Ant/OL-5)