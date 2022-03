Kara Chenoa Rilis Single Missus Superficial (Poison)

MUSISI Kara Chenoa merilis lagu terbaru yang berjudul Missus Superficial (Poison) dan menjadi lagu pembuka babak baru kariernya bersama label Stacks, Urban Division dari Warner Music Indonesia.

Pemuda yang akrab disapa Karchen itu menghadirkan karya terbarunya sebagai sindiran bagi orang- orang yang saat ini kerap mementingkan materi dan penampilan luar saja.

"Single ini sebenarnya bercerita tentang menjalankan hubungan baru dengan orang yang memiliki standar hidup yang tinggi. Tapi apakah mempunyai standar hidup tinggi berarti orang itu superficial?" ujar Kara dalam siaran pers, dikutip Selasa (29/3).

Lagu berdurasi 3 menit 24 detik ini bergenre hiphop dengan tempo upbeat.

Untuk single terbarunya itu, Karchen mengungkapkan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Liriknya ditulis sepenuhnya menggunakan Bahasa Inggris oleh Kara dan diproduseri bersama dengan Monty Hasan.

Monty sebelumnya juga menjadi produser di EP pertama Kara Chenoa yang berjudul Sunkissed, yang dirilis pada 2021.

"Proses nulis lagu dan rekamannya sebenernya lumayan cepat. Mungkin karena both gue dan producing partner gue, Monty Hasan merasa perasaan dan pesan yang ada di lagu ini bukan perasaan yang asing bagi kami," katanya.

Bertepatan dengan perilisan lagu itu, video lirik resmi Missus Superficial (Poison) juga ikut diluncurkan mengambil konsep dengan warna dominan hitam dan putih.

Konsepnya sendiri terinspirasi dari era awal film berwarna dan foto hitam putih.

Model video lirik adalah Anya Zen, putri dari model Ratih Sanggarwati.

"Menurut gue, puncaknya luxury dan class itu ada di era hitam putih dan awalnya era film berwarna jadi seketika gue membayangkan Audrey Hepburn sebagai Missus Superficial (Poison). I am blessed bisa bekerja sama Dani Huda dan Jovian Fraiije juga Anya Zen, one of the most elegant local beauties di videonya," ujar Kara.

Lagu itu, menurut Kara, cocok didengarkan saat sedang merindukan seseorang.

Kara pun berharap lagu ini bisa diterima dengan baik dari pendengar musik di Indonesia.

Sebelumnya, selain menghadirkan EP pada 2021, Kara telah mengeluarkan single seperti 247 (2018) dan Undercover Lover (2019).

Ia juga pernah berkolaborasi dengan Raisa di lagu You Better Believe Me pada tahun lalu dan lagu Let's Not Talk Too Much di 2020 bersama Teza Sumendra. (Ant/OL-1)