Kofi Rilis Single Haunt Me

PENYANYI, penulis lagu, rapper, multiinstrumentalis, dan produser Kofi kembali dengan suara baru yang penuh percaya diri dengan rilisan pertamanya di 2022, yaitu single dan video klip Haunt Me (feat. 2KBABY), yang merupakan permulaan dari peluncuran album barunya yang akan datang.

Haunt Me menjadi cuplikan dari musik-musik baru Kofi yang kini sedang dalam persiapan, yang tentunya akan membuat para pendengar setianya semakin tak sabar.

Single melodis ini menceritakan tentang cinta pada masa lampau dan menampilkan vokal dan lirik yang mengesankan dari Kofi.

Mengingatkan kita pada Lucid Dreams dari Juice WRLD, single ini memperkenalkan gaya baru Kof dengan produksi berani yang penuh dengan raw instrumentals dan trap beat yang tajam. Vokal Kofi yang khas meluncur dengan mulus, melengkapi liriknya yang tajam.

Lirik Kofi yang sangat mengena, terus bersinar di setiap karya yang ia rilis, dengan Kofi yang juga terus membawa penulisan lagunya ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ia membawakan cerita yang jujur melalui lagu ini, mengenai cinta yang gagal dan pikiran yang tak bisa ia hindari, seperti yang ia nyanyikan pada bagian chorus, “My memories with you they haunt me.”

“Aku sangat bersemangat untuk single Haunt Me. Aku sudah tidak merilis lagu hampir selama setahun dan menurutku ini adalah cara yang sempurna untuk kembali. Sejak pertama kali aku mendengar bagian 2KBABY, aku langsung terinspirasi untuk langsung membuat video klip untuk lagu ini juga,” kata Kofi.

Video klip Haunt Me yang cinematic menambahkan sebuah sentuhan misteri untuk single ini.

Video klip Haunt Me menampilkan Kofi dan 2KBABY di luar sebuah motel dengan suasana gelap dan pencahayaan dramatis yang semakin melengkapi mood yang dark dari single ini. (RO/OL-1)