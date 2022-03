Serial yang Dibintangi Presiden Ukraina akan Tayang di Netflix

SERIAL komedi satire Servant of the People (2015), yang dibintangi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan ditayangkan kembali di Netflix Amerika Serikat.

Dikutip dari AFP, Selasa (29/3), kebangkitan serial TV itu datang di tengah curahan pujian global untuk mantan komedian yang sekarang memimpin negaranya untuk berjuang melawan invasi Rusia.

Dalam serial TV keluaran 2015 itu, Zelenskyy, yang kini berusia 44 tahun, berperan sebagai guru bernama Vasiliy Petrovich Goloborodko yang tiba-tiba menjadi presiden setelah video dirinya mengeluhkan korupsi menjadi viral.

Serial Servant of the People sukses besar di Ukraina dan menaikkan karier politik Zelenskyy. Ia terpilih sebagai presiden pada 2019 melalui partai politik bernama sama dengan serialnya, Servant of the People. Zelenskyy mendapat lebih dari 70% suara.

Saluran TV Prancis-Jerman Arte telah menayangkan Servant of the People secara daring sejak 19 November, dengan alasan minat yang besar.

Sejak hari-hari pertama invasi, saluran TV yang telah memperoleh hak untuk menayangkan serial ini termasuk Channel 4 di Inggris, ANT 1 di Yunani, dan PRO TV di Rumania.

Serial ini pertama kali tayang di Netflix dari 2017 hingga 2021. (Ant/OL-1)