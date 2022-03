Academy Kecam dan Selidiki Insiden Penamparan Chris Rock oleh Will Smith

THE Academy of Motion Pictures Art and Sciences, Senin (28/3), mengatakan mereka tengah menggelar penyelidikan resmi atas insiden penamparan Chris Rock oleh Will Smith di malam penghargaan Piala Oscar.

Smith, yang kemudian memenangkan Piala Oscar untuk aktor terbaik, naik panggung dalam acara yang disiarkan langsung ke seluruh dunia dan menampar Rock karena lelucon tentang istrinya.

"Academy mengecam keras aksi tuan Smith dalam acara tadi malam," ujar Academy dalam sebuah pernyataan resmi.

"Kami telah membuka penyelidikan resmi terkait insiden itu dan akan mengambil langkah dan konsekuensi sesuai hukum yang berlaku di California," lanjut lembaga itu.

Piala Oscar ke-94 tengah memasuki jam terakhirnya ketika Rock membuat kelakar tentang Jada Pinkett Smith, istri Wmith, bahwa dia tengah bersiap untuk film Gi Jane 2, mengacu kepada penampilan Pinkett Smith yang botak.

Pinkett Smith, yang menderita alopecia tidak tertawa dan suaminya kemudian naik ke panggung dan menampar Rock sebelum kembali ke tempat duduknya.

Smith, sembari menangis, kemudian meminta maaf kepada Academy dan aktor lainnya--namun tidak ke Rock--saat menerima Piala Oscar untuk akor terbaik.

"Cinta membuat Anda melakukan hal gila," kilahnya.

Aksi Smith langsung menuai kecaman dari sejumlah bintang Hollywood.

"Dia bisa saja membunuh Rock. itu adalah aksi yang penuh kemarahan dan kekerasan," ujar sutradara Judd Apatow dalam cicitan yang kini telah dihapus.

Sutradara Spinal Tap Rob Reiner menilai permintaan maaf Smith tidak cukup dan menuntut aktor itu untuk meminta maaf langsung kepada Rock sembari menambahkan, "Will beruntung Chtis tidak mengajukan gugatan."

"Komika terbiasa menghadapi heckler. Serangan fisik, tampaknya tidak," ujar bintang Star Wars Mark Hamill.

Para komedian juga melontarkan dukungan untuk Rock sembari menyebut aksi Smtih berbahaya dan bisa memicu orang yang meniru aksi mereka sehingga bisa membahayakan para komika.

Rosie O'Donnell menyebut aksi Smih sebagai 'Pertunjukkan maskulinitas yang dilakukan oleh orang gila yang narsis.

Adapun Kathy Griffin menambahkan, "Kini, kami harus khawatir menunggu siapa yang akan menjadi Will Smtih berikutnya di komedi klub dan teater."

Penulis Bernadine Evaristo menyebut Smith telah merusak malam yang seharusnya menjadi kejayaannya.

"Smith adalah pria kulit hitam kelima yang memenangkan Piala Oscar untuk aktor terbaik dalam tempo 100 tahun dan yang pertama dalam tempo 16 tahun. Namun, dia memilih melakukan kekerasan ketimbang menggunakan kata-kata untuk menyerang Chris Rock. Setelahnya, dia mengklaim Tuhan dan cinta yang membuat dia melakukan itu," kecam Evaristo. (AFP/OL-1)