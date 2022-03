Album Thank You, Persembahan Brave Girls untuk Para Penggemar

GRUP K-pop Brave Girls mengatakan album mini Thank You, yang dirilis 14 Maret lalu merupakan persembahan untuk para penggemar yang sebelumnya turut mendorong kesuksesan lagu Rollin', tahun lalu.

"Kami menerima begitu banyak cinta tahun lalu tetapi tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan penghargaan untuk ini. Itu sebabnya kami menamai album dan judul lagunya Thank You," kata Brave Girl, dikutip dari Yonhap, Senin (28/3).

Sebelumnya, grup kuartet tersebut berada di ambang pembubaran karena mereka hampir tidak pernah menjadi sorotan publik sepanjang 10 tahun berkarier.

Namun, Maret tahun lalu, Brave Girls mencapai puncak popularitas dengan single Rollin' (2017) setelah video buatan penggemar yang membawakan lagu itu viral di YouTube.

Lagu Rollin' kemudian mendominasi berbagai tangga musik empat tahun setelah dirilis.

Brave Girls mulai muncul di berbagai acara TV dan radio. Melalui momentum tersebut, lagu-lagu lain dari Brave Girls juga ikut populer, seperti We Ride (2020), yang naik ke tangga lagu.

"Ada orang yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan harapan dari kesuksesan kami yang tiba-tiba, tetapi sebaliknya, kami didorong. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka," kata personel Brave Girls, Yuna.

EP Thank You menandai rilis pertama Brave Girls sejak delapan bulan terakhir, setelah meluncurkan After We Ride pada Agustus 2021.

Album mini ini merupakan versi repackage dari EP kelima Summer Queen, yang dirilis pada Juni, tidak lama setelah Brave Girls mencapai kesuksesan lewat Rollin'.

Album Thank You terdiri dari total lima lagu, termasuk lagu utama berjudul sama beserta versi remix, You and I, Love is Gone, dan Can I Love You.

Grup ini semula berencana untuk mengadakan showcase pada 14 Maret, bertepatan dengan perilisan album. Namun acara tersebut harus dijadwal ulang karena tiga anggotanya, Minyoung, Yujeong, dan Eunji, dinyatakan positif covid-19.

Brave Girls juga mengumumkan akan berkompetisi di musim kedua acara kompetisi girl grup di Mnet Queendom. Kontestan lainnya termasuk grup K-pop seperti LOONA, Kep1er, dan VIVIZ. (Ant/OL-1)