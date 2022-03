Cerita Aleix Espargaro dan Poppy Sovia Bersama XL di Mandalika

PERHELATAN besar MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berakhir, pada Minggu (20/3) lalu. Ajang bergengsi ini sukses digelar Indonesia dan mendapat pujian dari dunia internasional.

Dengan demikian, di balik itu semua ada pihak-pihak yang bekerja di belakang layar menyiapkan event, mulai dari kelengkapan persiapan sirkuit, kelengkapan logistik hingga persiapan jaringan telekomunikasi yang salah satunya dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk (XL Axiata).

Hal ini menjadi momentum bagi XL menghadirkan jaringan internet yang cepat dan stabil guna mensukseskan gelaran balap MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat

Tak heran, jika pujian kepada XL Axiata kembali diberikan kembali oleh Aleix Espargaro pebalap MotoGP asal Spanyol yang sesampainya di lokasi tersebut, ia kembali membeli kartu pedana milik XL.

Dalam unggahannya di salah satu media sosial kali ini, Aleix Espargaro yang mengenakan pakaian olahraga bersepeda memberikan pujiannya kepada jaringan XL Axiata.

"The blue is the good one", ucap Aleix Espargaro di salah satu media sosial beberapa waktu lalu.

Hal senada, juga dirasakan oleh salah satu artis Poppy Sovia saat menyaksikan perhelatan MotoGp di Mandalika, NTB beberapa waktu lalu yang merasakan kelancaran saat berkomunikasi menggunakan XL saat berada di kawasan Lombok, NTB.

Dalam unggahan tersebut ia mengatakan hampir sepekan dirinya berada di Lombok, kelancaran berkomunikasi begitu dirasakan atas layanan maupun jaringan oleh operator berplat biru tersebut.

"Nggak kerasa dah satu minggu disini sudah keliling- keliling Lombok dan nonton MotoGP sambil muter-muter ridding dengan komunitas motor. Kalian juga bisa menyaksikan dan liburan gue disini berkat sinyal XL yang lancar, thank you XL. 'The blue os the good one'," ucap Poppy Sovia.

Hal ini merupakan bukti bahwa XL Axiata provider terbaik sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang dapat diandalkan sehingga dipilih oleh pembalap MotoGP, artis dan beberapa pengguna lokal lainnya di Area Mandalika Lombok. (OL-13)

