Mau Wisata ke Istanbul? Yuk, Simak 3 Film Ini Untuk Cari Referensi

PADA 2021, Istanbul terpilih sebagai salah satu kota terbaik dunia menurut survei pembaca dari berbagai publikasi terkemuka. Bahkan, Istanbul secara konsisten menempati peringkat di kategori ‘top destination’ menurut survei dan 'best list' yang diterbitkan di media internasional.

Untuk semakin mempromosikan Istanbul, Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turkiye (TGA) menerbitkan film promosi, yaitu, "Taste in Istanbul is the New Cool”, “Shopping in Istanbul is the New Cool” dan “Art in Istanbul is the New Cool. Film itu menyoroti kota yang dinamis dan beragam sebagai tujuan populer yang menghadirkan pengalaman bervariasi, baik untuk wisatawan jangka pendek maupun jangka panjang. Tayangan ini akan disiarkan di TV dan saluran digital di 178 negara.

Dalam film Art in İstanbul is the New Cool, ditampilkan sejarah, aneka ragam seni, dan acara budaya. Wisatawan dimanjakan dengan petualangan yang berbeda di hampir setiap distrik, Istanbul adalah kota yang penuh harta karun dengan bangunan bersejarah, warisan sejarah kota masa lalu, serta seni dan budaya yang terus berkembang.

"Art in İstanbul is the New Cool” didedikasikan untuk sejarah kota yang unik, merujuk pada Hagia Sophia, yang dianggap sebagai 'Keajaiban Dunia Kedelapan'. Film ini juga menyoroti Pusat Kebudayaan Atatürk, yang dibuka kembali tahun lalu dengan bangunan baru, bersama dengan museum seni modern dan kontemporer seperti Istanbul Modern dan Santral Istanbul.

Selain itu, 'kota yang tidak pernah tidur' ini menampilkan kaleidoskop acara seni dan budaya yang lengkap sepanjang tahun seperti pameran seni kontemporer Istanbul dan Festival Beyoğlu Culture Route.

Sedangkan film Taste in İstanbul is the New Cool menampilkan cita rasa kuliner di Istambul di berbagai sudut jalan. Dipengaruhi oleh warisan banyak peradaban yang membentuk kota ini, hidangan Istanbul menjadi salah satu alasan tepat untuk menjelajahi kota.

Baca juga : Jelang Ramadan 2022 KlikFilm Hadirkan Film Tuhan Minta Duit dan Pulang

“Taste in Istanbul is the New Cool” menyoroti beragam hidangan tradisi Istanbul, yang mencerminkan perpaduan cita rasa Eropa dan Asia. Film dibuka dengan sarapan tradisional Turki dan teh Turki dalam cangkir berbentuk tulip yang disajikan di restoran dan kafe populer, diantaranya menyajikan pemandangan Maiden Tower. Menuju makan malam, meze yang lezat disajikan di restoran yang menghadap ke selat Bosphorus.

Film itu juga menyoroti makanan penutup seperti baklava dan güllaç yang terkenal di dunia, makanan penutup tradisional Turki yang disiapkan dengan tepung jagung, air mawar, susu dan gula, bersama dengan kopi Turki dan Turkish delight, camilan khas Turki. Hidangan lezat seperti köfte (bakso), kebab dan döner ditampilkan, begitu pula pedagang kaki lima yang menjual simit, roti Turki yang populer.

Tidak hanya itu, tempat makan mewah yang tak terhitung jumlahnya di kota ini dengan pilihan masakan internasional juga ditampilkan.

Sementara itu, di film Shopping in İstanbul is the New Cool menampilkan wajah Istanbul sebagai pusat belanja global.Sebagai kota terbesar dan paling berkembang di Turki, Istanbul unggul dalam memberikan pengalaman belanja beraneka ragam mulai dari bazaar bersejarah, toko ritel, hingga butik mewah.

Grand Bazaar, salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di bangunan indoor tertua di dunia, memanjakan wisatawan dengan cendera mata otentik yang siap dibawa pulang, antara lain karpet tenunan tangan, ubin keramik yang dilukis dengan tangan, perangkat teh tradisional, dan suvenir menarik lainnya.

Butik khusus desainer Turki mengundang para fashionista untuk memiliki setiap rancangan busana. Tidak ketinggalan, merek internasional dan terkenal di dunia dapat ditemukan di Taksim dan Nişantaşı, dua distrik perbelanjaan paling ramai di kota ini. Selain itu, komplek perbelanjaan dan hiburan juga tersebar luas di seluruh kota. (RO/OL-7)