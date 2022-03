Album Kedua Ive akan Dirilis Bulan Depan

GIRL grup K-Pop Ive akan merilis album kedua mereka, yang bertajuk Love Dive.

Dikutip dari Yonhap, Kamis (24/3), agensi grup tersebut, Starship Entertainment, mengungkapkan Love Dive akan dirilis pada 5 April mendatang.

Perilisan album kedua tersebut akan menandai perilisan pertama dari grup beranggotakan enam orang itu. Sebelumnya, Ive merilis single debut berjudul Eleven, Desember lalu.

Eleven pun sukses menjadi hit di kalangan penggemar K-pop di dalam dan luar negeri. Single itu juga berhasil memuncaki berbagai tangga lagu domestik dan berhasil masuk ke tangga musik di seluruh dunia termasuk Billboard, Spotify, dan QQ Music China.

Ive, yang merupakan singkatan dari I Have, merupakan girl grup asal Korea Selatan yang beranggotakan enam perempuan. Selain merilis Eleven, Ive juga merilis lagu b-side yang berjudul Take It. (Ant/OL-1)