The 8 Seventeen Rilis Single Solo

XU Minghao atau dikenal dengan nama panggung The 8, yang tergabung dalam boy group K-pop Seventeen, merilis single solo keempatnya.

Dikutip dari Yonhap, Kamis (24/3), hal tersebut disampaikan agensi Pledis Entertainment. Single berjudul Hai Cheng itu telah memasuki layanan musik daring di seluruh dunia pada Jumat (18/3) pukul 11 waktu Korea.

Lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Tiongkok tersebut menandai single solo The 8 yang pertama sejak sekitar 11 bulan terakhir, setelah ia merilis Side By Side pada April tahun lalu.

Menurut Pledis Entertainment, judul Hai Cheng diambil dari nama Haicheng, yang merujuk pada kota kelahiran penyanyi itu di Provinsi Liaoning tengah, Tiongkok.

The 8 sempat dilaporkan positif covid-19, awal bulan ini. Kondisi The 8 tidak menunjukkan gejala khusus sehingga ia menjalani isolasi mandiri di rumah. Hal tersebut menjadikan The 8 anggota Seventeen ketujuh yang terinfeksi covid-19.

The 8 memulai debut bersama Seventeen dengan mengeluarkan EP 17 Carat pada 29 Mei 2015. Empat tahun berselang, ia juga melakukan debut solo resminya pada 2019 dengan single berjudul Dreams Come True.

Setelah berkarier di dunia musik, The 8 juga muncul dalam sejumlah acara televisi termasuk Real Class - Elementary School (2017), dan Knowing Bros (2019). (Ant/OL-1)