Usai Bercerai Kelly Clarkson Ingin Berganti Nama

Usai bercerai dengan Brandon Blackstock, musisi Kelly Clarkson menjelaskan tujuan perubahan namanya menjadi Kelly Brianne.

"Saya baru saja bercerai. Jadi saya harus menghapus nama belakang saya. Saya hanya menyimpan nama tengah saya untuk kehidupan pribadi saya. Saya masih Kelly Clarkson," ungkapnya dikutip dari Fox News, Rabu (23/3).

Pada bulan lalu, pemenang Grammy itu mengajukan petisi untuk mengubah nama resminya dari Kelly Clarkson menjadi Kelly Brianne. Dia menjelaskan, Brianne adalah nama tengah dari dirinya. Lebih lanjut, Kelly juga mengatakan bahwa perubahan itu perlu dilakukan karena nama barunya lebih mencerminkan dirinya.

Setelah kira-kira menikah selama 7 tahun dengan Brandon Blackstock, pelantun "Since You've Been Gone" itu mengajukan gugatan cerai pada Juni tahun 2020 lalu. Permintaan itu diajukan Kelly karena alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan.

Kelly menikah dengan Brandon pada tahun 2013. Keduanya diketahui bertemu di sebuah latihan untuk Academy of Country Music Awards pada 2006 silam. Saat itu, Kelly menyanyikan lagu duet "What Hurts the Most" dengan Rascal Flatts sedangkan Brandon adalah manajer tur grup pada saat itu. (Ant/OL-12)