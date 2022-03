Gavin Haley Rilis Video Musik untuk Body Langguage

PENYANYI, penulis lagu, dan multiinstrumentalis Gavin Haley merilis video klip minimalis nan menawan untuk Body Language, single terbarunya yang dirilis melalui Red Bull Records.

Diapit dua penari perempuan berbakat, artis yang berbasis di Los Angeles itu tetap setia pada pesan Body Language dan mengambil pendekatan santai untuk video klip ini.

“Saya seseorang yang lebih suka santai di rumah dengan orang yang saya cintai dibandingkan pergi keluar. Body Language merupakan lagu yang seksi tentang kali pertama dari sebuah pasangan dimana mereka tidak perlu melakukan hal gila untuk dapat bersenang-senang, karena semuanya merupakan hal baru bagi mereka,” ucap Haley.

Kolaborator Skylar Mones (Dua Lipa, Kesha) dan Nick Bailey (Demi Lovato, Marshmello, Machine Gun Kelly) membawa lagu itu menjadi hidup hanya dengan sebuah gudang kosong, koreograf ala TikTok, dan penampilan yang segar.

Para penari meluncur di atas lagu yang halus dan sederhana ini, membawakan gaya mereka masing-masing untuk melengkapi Haley dan vokalnya yang dinamis.

Haley merilis EP perdananya pada 2019 berjudul Long Game, yang melahirkan lagu hit The Way I Am feat. Ella Vos, yang sukses mengumpulkan lebih dari 50 juta stream secara global dan menarik perhatian Asia Tenggara.

Lagu tersebut viral di media sosial dan menembus sejumlah chart viral di Asia serta mendapatkan treatment remix dari bintang R&B Korea Selatan, SOLE, pada 2020 dan dengan salah satu bintang terbesar Thailand Mew Suppasit tahun lalu.

Kolaborasi Haley dan Mew membawa mereka ke posisi #1 trending topic di Thailand dengan tagar #GavinxMew, dan disusul tagar #TheWayIAm yang berada di posisi #3 daftar trending topic.

Di luar Thailand, kolaborasi antara Haley dan Mew masuk ke Top 10 trending topic di Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina dan membawa #TheWayIAm ke posisi #17 trending topic dunia.

Berkat EP Unfolding, yang dirilis pada 2020, Haley mendapatkan lebih dari 1 juta monthly listeners di Spotify (dengan total 3 juta stream di 2 pekan pertama sejak Unfolding dirilis).

EP tersebut menampilkan lagu Tati feat. Yung Pinch, yang mengambil perhatian Travis Barker dari Blink-182, yang kemudian merekam versi remixnya sendiri.

Haley masuk ke daftar The Talented Emerging Artists Making Their Mark on the Musical Landscape dari People Magazine.

Selain itu, EP Unfolding turut mendapatkan pujian dari Flaunt, Billboard, American Songwriter, dan berbagai publikasi internasional lainnya.

Indonesia, saat ini, masuk ke Top 10 Countries Haley berdasarkan data streaming bersama Taiwan, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. (RO/OL-1)