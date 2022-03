Paul Dano Berencana Garap Komik Tentang Riddler

SETELAH memerankan Edward Nashton di film The Batman arahan Matt Reeves, aktor Paul Dano akan menggali lebih dalam tentang tokoh antagonis ikonik tersebut dalam komik baru berjudul Riddler: Year One.

DC Comics mengumumkan debut penulisan komik Dano, Jumat (18/3). Dalam pengumuman tersebut, DC memperlihatkan gambar kacamata di atas kertas yang bertebaran dengan judul yang ditorehkan di atasnya.

Komik itu akan rilis pada Oktober mendatang, dikutip dari Variety, Selasa (22/3).

Tidak banyak informasi yang diungkapkan DC Comics selain judul. Belum diketahui juga siapa tim yang akan menggambar komik ini, plot cerita, dan apakah ini akan jadi serial atau tamat dalam satu volume.

Namun, judulnya mirip dengan Batman: Year One, komik 1987, yang ditulis Frank Miller dan digambar oleh David Mazzucchelli.

Dalam komik tersebut diceritakan tahun pertama Bruce Wayne di Gotham dan membuat persona Batman.

Komik itu diadaptasi jadi film animasi dengan judul yang sama pada 2011, dan menjadi inspirasi utama Reeves untuk film The Batman, yang dibintangi Robert Pattinson.

Dua sekuel komik, Year Two dan Year Three, dirilis pada 1987 dan 1989, dan berbagai kisah asal-usul karakter yang terhubung dengan Batman sejak itu juga telah diterbitkan. Mereka meliputi Catwoman: Year One, Robin: Year One, dan Batgirl: Year One.

Dano mendapat pujian atas perannya sebagai Riddler di The Batman, yang berbeda dari penggambaran tipikal. Dano menggambarkan Riddler sebagai ekstremis politik yang mengincar koruptor elit di Gotham.

Pengumuman soal komik ini menambah aktivitas Dano yang padat pada 2022. Setelah The Batman, dua film lainnya akan dirilis, yakni The Fablemans yang disutradarai Steven Spielberg dan Spaceman, drama fiksi ilmiah yang dibintangi Adam Sandler dan Carrey Mulligan. (Ant/OL-1)