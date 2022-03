Raisa Merasa Lebih Aman Berbagi Cerita Hidup di Album Baru

RAISA mengaku dirinya sudah merasa lebih aman serta terbuka untuk membagikan pengalaman pribadi di hadapan publik melalui album barunya It's Personal, yang dirilis pekan lalu.

"Dengan kehidupanku yang sekarang, aku sudah merasa cukup secure untuk berbagi ceritaku tanpa disensor-sensor, tanpa harus takut ditanyain '(lagu) itu tuh tentang si ini ya, si itu ya'," kata Raisa saat konferensi pers, dikutip Senin (21/3).

Album studio keempat itu berisi sebelas lagu, termasuk yang telah sempat dirilis sebagai single seperti Cinta Sederhana, Kutukan (Cinta Pertama), Love & Let Go, serta lagu yang baru diperkenalkan Berdamai.

Di dalam album tersebut, Raisa mengaku banyak perasaan dan pengalaman baru yang menjadi inspirasi lagi, seperti pemahaman mengenai cinta yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup.

"Kalau sekarang mungkin bentuk cinta yang aku tulis (di lagu) juga sudah beda dari yang dulu (album sebelumnya) sehingga aku dengan senang hati membahasnya. Aku juga semakin mencari lagi orang-orang yang punya pemahaman yang sama denganku atau punya pemahaman beda tentang lagu-laguku," paparnya.

Selain itu, It's Personal juga menjadi penanda pertama kalinya Raisa mengerjakan album yang kini telah berperan sebagai seorang ibu. Perasaan dan pengalaman hubungannya dengan sang anak, Zalina, juga menjadi bagian dari cerita yang ingin diungkapkan Raisa melalui It's Personal.

"Banyak banget lirik dan cerita yang wajib diabadikan saat ini karena nggak akan pernah terulang lagi. Jadinya aku merasa senang banget punya karya as a momentum of this moment> yang nggak akan terulang lagi dalam hidupku," ujarnya.

Menurut Raisa, semua lagu di dalam album ini memiliki sifat yang personal baginya, namun ada beberapa lagu yang menjadi favoritnya seperti Jangan Cepat Berlalu dan Cinta Sederhana.

Raisa mengatakan lagu Cinta Sederhana terinspirasi dari bentuk cintanya kepada sang anak dan keluarganya. Melalui lagu tersebut, Raisa mengatakan bahwa konsep cinta yang diungkapkan melalui hal-hal kecil atau sederhana justru lebih bermakna.

"Lagu ini juga merupakan doa, semoga aku selalu dikelilingi dengan bentuk cinta yang seperti ini. Aku menulis (lirik) tak selalu berbunga-bunga. Bukan sekadar dikasih bunga atau apa, tapi benar-benar yang kecil tapi konstan yang sehari-hari dilakukan," katanya.

Raisa terakhir kali mengeluarkan album studio pada 2016 berjudul Handmade. Dalam rentang waktu enam tahun hingga It's Personal dirilis, ia mengakui banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi yang menambah sudut pandang baru.

"Banyak banget lagu yang istimewa, seperti Jangan Cepat Berlalu dan Cinta Sederhana. Itu semua lagu-lagu yang tidak akan mungkin aku bisa tulis kalau aku masih ada di fase album Handmade, apalagi sebelumnya. Jadi sangat-sangat berbeda," ujar Raisa. (Ant/OL-1)