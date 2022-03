Inhibitions, Single Baru Thuy

MUSISI Amerika Serikat (AS) Thuy merilis single terbaru berjudul Inhibitions, yang turut menampilkan musisi hip-hop dan rapper P-Lo.

Single Inhibitions dirilis setelah Thuy membagikan video klip Figured U Out, bulan lalu, yang diambil dari EP perdananya I Hope U See This, yang hingga kini telah meraih lebih dari 28 juta streams secara global sejak dirilis pada Oktober 2021 lalu.

EP perdana Thuy tersebut difitur di berbagai publikasi ternama dunia termasuk di Asia seperti SEA Today, Billboard Indonesia, dan Nylon Manila.

"Inhibitions adalah sebuah lagu yang menyenangkan tentang saat kita memberitahu seseorang bahwa merekalah satu-satunya pilihan kita,” kata Thuy. “Walaupun ada banyak orang lain yang datang dan berusaha mendekati kita, tetapi tidak ada yang sebanding dengan satu orang spesial tersebut. Jadi hanya dialah satu-satunya yang ingin kita berikan perhatian.”

Sebagai musisi AS dengan darah Vietnam, Thuy ingin tampil berbeda di dunia musik pop R&B. Musik selalu menemani Thuy seiring ia beranjak dewasa dan ketika menginjak usia 9 tahun, Thuy memiliki cita-cita untuk menjadi seorang bintang pop.

Namun tanpa satu orang pun yang mirip dengannya yang dapat ia jadikan contoh, Thuy terpaksa mengubur impian tersebut dan menempuh karier di ilmu obat-obatan. Merasa tidak puas di ranah tersebut setelah menghabiskan beberapa tahun, Thuy kemudian memilih untuk menempuh karier di dunia musik.

Sejak itu, Thuy, yang sekarang tinggal di Los Angeles, telah merilis sejumlah karya yang menonjolkan kemampuan vokal primanya, talenta menulis lagunya yang luar biasa, dan style R&B modern-nya yang khas.

Dengan lebih dari 85 juta stream secara global dan dengan dukungan dari beragam publikasi ternama dunia termasuk Billboard, Paper, dan Harper's Bazaar, Thuy telah membuktikan bahwa dirinya masuk ke jajaran musisi-musisi yang patut diperhatikan perkembangannya di industri musik dunia saat ini.

Saat ini, dengan lebih dari 2.2 juta pendengar per bulan menurut data streaming, Jakarta duduk di posisi #1 Top Cities Thuy. (RO/OL-1)