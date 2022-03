Serial Komedi Julia Tayang di HBO Go Mulai 31 Maret

MENILIK kisah hidup sang guru kuliner ikonik, penulis, chef selebriti pertama di Amerika Serikat (AS) sekaligus pionir acara TV memasak modern, serial komedi Max Original Julia akan tayang dengan tiga episode pertama pada Kamis (31/3) dilanjutkan dengan satu episode setiap minggunya hingga 5 Mei nanti, eksklusif di HBO GO.

Julia terinspirasi dari kehidupan luar biasa seorang Julia Child dan serial televisi jangka panjang miliknya, The French Chef, pelopor acara TV memasak modern di AS.

Melalui kehidupan Julia dan kebahagiannya yang unik, serial ini menelusuri masa-masa terpenting dalam sejarah AS – kemunculan televisi publik sebagai sebuah institusi sosial, feminisme dan gerakan kaum perempuan, evolusi lingkungan selebriti dan budaya Amerika.

Intinya, serial ini merupakan potret pernikahan penuh kasih sayang dengan dinamika energi yang mengalami perubahan.

Serial delapan episode ini di bintangi Sarah Lancashire, David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz, dan Fiona Glascott.

Julia diproduksi oleh Lionsgate dan 3 Arts Entertainment. Chris Keyser menjadi showrunner juga executive producer bersama sang kreator Daniel Goldfarb. Erwin Stoff dari 3 Arts Entertainment, Kimberly Carver dan Charles McDougall juga menjadi executive producer. Todd Schulkin menjadi Consulting Producer atas nama The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts. (RO/OL-1)