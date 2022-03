Benedict Cumberbatch Ramalkan Doctor Strange 2 akan Sukses

BENEDICT Cumberbatch memprediksi film Doctor Strange 2 akan mendapat kesuksesan seperti Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home diketahui berhasil meraup pendapatan hampir US$800 juta (Rp11,4 triliun) di Amerika Serikat dan US$1,8 miliar (Rp25,8 triliun) di box office di seluruh dunia.

Dikutip dari Variety, Minggu (20/3), menurut Cumberbatch, pemeran Doctor Strange, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dapat mencapai kesuksesan serupa dengan Spider-Man di box office.

"Ini film besar. Ini akan menjadi kerusuhan mutlak. Dan jika itu menghasilkan tingkat ambisi yang dimilikinya, kita akan sukses di tingkat Spidey (Spider-Man)," ungkap Cumberbatch.

Ditetapkan setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home, sekuel Doctor Strange itu mengisahkan tentang Doctor Strange, yang berurusan dengan dampak dari keputusannya untuk membuka multiverse.

Penggemar Marvel telah berspekulasi selama berbulan-bulan tentang karakter mana yang mungkin muncul dalam film itu. Salah satu prediksi dari masyarakat adalah Deadpool akan muncul di film itu. Namun Ryan Reynolds sebagai Deadpool pun telah menyangkal rumor itu.

"Ada banyak perhitungan dan banyak penemuan diri. Strange hampir menjadi orang asing bagi dirinya sendiri sebelum film ini dibuka dan mengungkapkan apa, pada dasarnya, dalam sifatnya, yang kemudian harus ia hadapi atau lawan atau jatuhi atau menjadi," jelas Cumberbatch.

"Ada beberapa ide yang sangat berani, dan beberapa ujian luar biasa dari Strange dan pertemuan. Ada beberapa kesimpulan yang sangat tidak terduga," tutupnya.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat (AS) pada 6 Mei mendatang. (Ant/OL-1)