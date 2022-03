Kate Winslet Raih Penghargaan di Critics Choice Awards 2022

AKTOR Kate Winslet berhasil memenangkan piala untuk perannya di "Mare of Easttown" pada Critics Choice Awards 2022.



Kate Winslet dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam serial/film terbatas yang dibuat untuk televisi di Critics Choice Awards 2022, demikian mengutip laporan dari People, Senin (14/3).

Namun sayangnya, Kate tidak hadir dalam acara tersebut. Oleh sebab itu, pengambilan piala yang dimenangkan oleh Kate pun diwakili oleh HoYeon Jung.



“Kate tidak bisa berada di sini malam ini, jadi kami akan menerima Critics Choice Award atas namanya," kata Jung.



Dalam serial HBO “Mare of Easttown”, Kate berperan sebagai Mare Sheehan yang merupakan seorang warga kota kecil Pennsylvania yang kehidupan di sekelilingnya mulai runtuh saat dia menyelidiki pembunuhan lokal.



Tahun ini, “Mare of Easttown” menjadi salah satu nominasi terkemuka dalam kategori televisi, bersama dengan “Succession and Evil”. Penghargaan Critics Choice Award itu diterima sang aktris setelah beberapa minggu Kate memenangkan penghargaan Screen Actors Guild untuk penampilannya dalam film televisi atau serial terbatas.



Penampilannya sebagai Mare dalam “Mare of Easttown” juga membuatnya mendapatkan Penghargaan di Emmy pada bulan September lalu untuk nominasi aktris utama yang luar biasa. (Ant/OL-6)