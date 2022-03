Aktor Wlliam Hurt Tutup Usia

AKTOR pemenang Piala Oscar William Hurt dilaporkan meninggal dunia di usia 71 tahun. Ia dikenal melalui film-film populernya di tahun 80-an seperti Body Heat, Kiss of the Spider Woman, Children of a Lesser God, dan Broadcast News.

Hurt meninggal pada Minggu (13/3) waktu setempat, di rumahnya di Portland, Oregon, kata salah satu dari tiga putranya, Will, kepada The Hollywood Reporter. Dia tidak membocorkan penyebab kematian ayahnya.

Terlatih di atas panggung, Hurt membuat debutnya di layar lebar sebagai psikopatologis terobsesi yang bereksperimen dengan deprivasi sensorik dan tangki pengapungan di Altered States (1980) yang ditulis oleh Paddy Chayefsky, disutradarai oleh Ken Russell.

Setahun kemudian, dia mendapatkan pengakuan ketika memerankan karakter pengacara dalam film thriller noir Body Heat, yang dipimpin oleh Lawrence Kasdan dalam debut penyutradaraannya.

Selanjutnya, Hurt menonjol dalam pemeran ansambel yang luar biasa sebagai veteran Perang Vietnam yang rusak secara emosional dalam The Big Chill (1983), yang juga disutradarai Kasdan.

Hurt menerima banyak pujian kritis dan Piala Oscar untuk perannya sebagai Luis Molina di Kiss of the Spider Woman (1985), yang disutradarai oleh Hector Babenco.

Ia dinominasikan untuk aktor terbaik lagi di masing-masing dua tahun berikutnya untuk perannya sebagai James Leeds, seorang guru di sekolah untuk gangguan pendengaran, di Children of a Lesser God (1986) karya Randa Haines; dan sebagai pembawa berita Tom Grunick di Broadcast News, yang disutradarai James L Brooks.

Hurt muncul kembali dalam nominasi Oscar keempatnya, yang ini untuk aktor pendukung, untuk penampilannya sebagai bos mafia yang jahat dalam A History of Violence (2005) karya David Cronenberg.

Ia juga muncul sebagai karakter Thaddeus 'Thunderbolt' Ross dalam film Marvel The Incredible Hulk (2008), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), dan Black Widow (2021).

William McChord Hurt lahir di Washington, D.C., pada 20 Maret 1950. Ayahnya, Alfred, bekerja untuk Badan Pembangunan Internasional Departemen Luar Negeri, dan bocah itu menghabiskan tahun-tahun awalnya di Guam dan Hawaii.

Setelah orangtuanya bercerai ketika dia berusia sekitar 6 tahun, ibunya, Claire, membawa dia dan dua saudara laki-lakinya ke Manhattan.

Hurt berakting untuk pertama kalinya dalam sebuah drama di Middlesex School swasta di Concord, Massachusetts.

Setelah belajar teologi di Universitas Tufts, ia menghabiskan satu tahun sebagai mahasiswa teater di Inggris bersama istrinya saat itu, aktris Mary Beth Hurt, sebelum diterima di Juilliard New York, di mana ia belajar akting selama tiga tahun bersama orang-orang seperti Christopher Reeve, Robin Williams dan Mandy Patinkin.

Hurt menerima penghargaan aktor terbaik di Festival Film Cannes untuk Kiss of the Spider Woman.

Sejauh ini, hanya Hurt, Paul Muni, Spencer Tracy, Gregory Peck, Marlon Brando, Richard Burton, Al Pacino, Jack Nicholson dan Russell Crowe yang telah dinominasikan untuk aktor terbaik Oscar dalam tiga tahun berturut-turut. (Ant/OL-1)