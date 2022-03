Jung Hae In Ditawari Bintangi Drama Terbaru KBS

FNC Entertainment mengonfirmasi bahwa aktor Jung Hae In telah mendapatkan tawaran untuk membintangi drama terbaru berjudul Trees Die on Their Feet.

"Jung Hae In mendapatkan tawaran untuk drama KBS 2 Trees Die on Their Feet, tapi belum ada yang diputuskan," kata FNC Entertainment dikutip dari Soompi, Senin (14/3).

Trees Die on They Feet menceritakan tentang seorang perempuan tua asal Korea Utara (Korut), yang tidak lagi punya banyak waktu untuk hidup. Seorang aktor bertindak sebagai cucunya untuk memenuhi keinginan terakhirnya.

Jue Hae In sedang dalam pembicaraan untuk memerankan Bae Dong Jae, seorang pewaris konglomerat. Dengan ketampanannya, dia memancarkan aura seorang bangsawan dengan setiap hal kecil yang dia lakukan.

Sebelumnya, Kang Ha Neul dikonfirmasi akan memerankan Yoo Jae Hoon, seorang aktor yang menerima permintaan tidak terduga untuk bertindak sebagai cucu seseorang. Youn Yuh Jung dan Son Ye Jin juga dikabarkan ditawari peran dalam drama tersebut.

Jung Hae In telah banyak mencuri perhatian penggemar lewat perannya di berbagai proyek termasuk Pretty Noona Who Buys Me Food, One Spring Night, D.P., dan Snowdrop.

Jung Hae In juga dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama Connect, karya sutradara Takashi Miike. (Ant/OL-1)