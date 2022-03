Indra Brasco Tegaskan Apresiasi Diri Itu Penting

AKTOR Indra Brasco berpendapat bentuk mengapresiasi atau penghargaan kepada diri sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, terutama setelah memperjuangkan resolusi agar terwujud setiap tahun.

Namun, menurutnya, apresiasi itu tidak akan lengkap jika tidak menularkan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat yang disayangi.

"Perayaan itu akan tidak nikmat kalau seandainya kita tidak berbagi dengan orang-orang yang kita sayangi, contohnya sama istri dan anak-anak. Memberi apresiasi seperti sesuatu hal yang kecil saja ke istri atau anak, begitu mereka melakukan sesuatu kita ucapkan terima kasih," kata Indra saat konferensi pers virtual, dikutip Minggu (13/3).

Bagi Indra, bentuk apresiasi menjadi salah satu booster atau pemacu bagi diri sendiri sehingga dapat lebih baik setiap menjalankan target.

Selain sebagai aktor, Indra sendiri dikenal sebagai pengusaha atau dadpreneur. Bapak empat anak itu juga menjalankan bisnis seperti mengelola event organizer IncProduction sebagai Founder & CEO serta mengelola co-working space Connectinc.

"Kadang bapak-bapak ini ingin memberikan sesuatu yang lebih. Tapi memberikan apresiasi yang berupa barang nggak harus mahal. Sebenarnya bukan hanya nilai barangnya, tapi bagaimana memberikannya. Itu, sih, yang selalu aku berikan ke anak-anak," ujar pemeran karakter ayah Ann di film Geez & Ann (2021) itu.

Berbeda jika dibandingkan dengan masa sebelum menikah yang masih menargetkan resolusi untuk diri sendiri, kini makna apresiasi saat resolusi tercapai pun bergeser setelah dirinya memegang peran sebagai seorang suami sekaligus ayah.

Indra mengatakan resolusi yang ia targetkan pun semakin berkembang seiring perubahan zaman dan teknologi.

"Kalau sekarang ini, aku lebih berkembangnya dengan mempertahankan bagaimana bisnis itu lebih sustainable. Lalu bisa lebih kreatif lagi, out of the box, disesuaikan dengan kondisi sekarang," tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya bagi generasi seusianya yang telah menjadi orangtua untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi.

"Kita sebagai orangtua bisa melihat sebuah peluang untuk menjalin hubungan dengan lintas-generasi. Itu kadang-kadang memaksa, sih, tapi mau nggak mau," pungkas Indra. (Ant/OL-1)