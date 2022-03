Soundwave Curahkan Perasaan Cinta Lewat Real Love

SETELAH, pada Februari lalu, Jevin Julian dan Rinni Wulandari mengajak para pendengar merasakan naughty valentine lewat F, kini, Soundwave kembali mencurahkan perasaan cinta yang nyata lewat Real Love.

Real Love menggambarkan perasaan cinta yang dapat membuai orang untuk mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan terasa tidak mungkin sekalipun.

"Di lagu ini, kami ingin menceritakan tentang cinta dan apa yang kita lakukan demi cinta. This is what real love made me do," ungkap Soundwave dalam siaran pers, dikutip Minggu (13/3).

Lebih lanjut, lagu itu menceritakan sebuah perjalanan hubungan Rinni Wulandari dan Jevin Julian sebelum akhirnya mereka berdua memutuskan menikah.

Di dalamnya, disuguhkan sebuah kisah tentang pengalaman hubungan yang gagal dan mereka mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut hingga akhirnya mereka berdua saling menemukan satu sama lain.

"Kami bisa mengisi satu sama lain, mengobati luka yang dulu, menjadikan diri kami lebih baik," kata Rinni saat menjelaskan kisah di balik lagu ini.

Jevin kemudian menambahkan, "Kami pun akhirnya menemukan real love dalam hubungan ini dan memutuskan untuk menikah."

Jevin dan Rinni tidak sendiri dalam merilis lagu satu ini. Mereka juga dibantu Ratih Suryahutami dan Randy Danistha dalam proses composing.

Sementara, Ratih Suryahutami juga ikut terlibat sebagai penulis untuk lagu ini. Produser dan arranger semua dilakukan Jevin Julian serta Iqbal MSSVKNTRL dalam proses Mixing dan Mastering. Gamaliel Tapiheru juga turut serta sebagai vocal producer.

Pesan tentang cinta yang nyata benar-benar ditekankan oleh Soundwave di lagu ini.

"Real love itu ada, jadi kalau kamu belum menemukannya, jangan pernah bersedih. Tetap yakin bahwa ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, segala hal yang mustahil jadi nyata, dan yang terasa sulit jadi lebih mudah," ujar Rinni.

Karena ingin mengedepankan tentang kisah cinta, tidak heran jika lagu ini sengaja dibuat dengan nuansa santai dan berbeda dari lagu-lagu Soundwave yang telah dirilis sebelumnya.

Real Love merupakan lagu yang juga akan ada di album terbaru Soundwave yang siap dirilis dalam waktu dekat.

Rencananya, mereka memang akan merilis semua lagu di album terbaru mereka tadi sehingga pendengar akan dapat merasakan tiap warna yang berbeda di album mereka nantinya. Jadi, siap-siap terbuai oleh romansa cinta yang nyata bersama Soundwave di single terbaru mereka, Real Love yang sudah tersedia di seluruh digital streaming platform. (Ant/OL-1)