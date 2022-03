Prestige Kembangkan Media Sosial Pasangan Selebritas Lesti dan Rizky

PRESTIGE Corp melakukan investasi terhadap Leslar Entertainment. Ke depan Leslar Entertainment akan fokus dalam pengembangan ekosistem digital entertainment melalui ekspansi ke dunia retail, F&B, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan pengembangan bisnis lain.

Sebagai informasi, Leslar Entertainment merupakan perusahaan yang didirikan oleh pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Billar. Langkah pertama yang diambil yaitu pengembangan atas Leslar Channel yakni kanal Youtube Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kini dikenal sebagai Leslar Entertainment. Sejauh ini potensi yang dihasilkan Leslar Entertainment sungguh besar, terbukti dalam waktu lima bulan terakhir. Leslar Entertainment berhasil memperoleh 1 juta subscribers dan 88.122.970 views.

Tujuan investasi itu untuk menciptakan daya kelola profesional dalam dunia digital entertainment. Prestige Corp akan menjadi partner strategis dalam pengelolaan Leslar Entertainment dengan norma good corporate governance. Prestige Corp akan membantu dalam meningkatkan fundamental dari perusahaan serta ekspansi perusahaan ke lini bisnis lain. Beberapa lini bisnis yang sedang dalam proses pengembangan di antaranya bidang makanan dan minuman, toko retail, kawasan hiburan, juga fokus pengembangan dunia digital melalui Leslar Metaverse. Produk dan jasa Leslar Metaverse berada dalam decentralized protocol dan mengembangkan centralized protocol termasuk token, NFT, play to earn game, dan pengembangan crypto banking, serta transaction meliputi swap, stacking, farming dan lending.

Rudy Salim sebagai CEO dari Prestige Corp mengatakan bahwa peluang pengembangan program Leslar Entertainment besar, tetapi sangat menantang. "Pasalnya, selama ini penonton dominan Leslar Entertainment ialah wanita dengan rentang usia 18-34 tahun," ujarnya. Meski begitu, Prestige Corp melihat peluang yang baik dalam pangsa viewers yang telah ada. Adanya program pengembangan akan membuat Leslar Entertainment lebih dilirik dan dekat dengan seluruh masyarakat Indonesia. Rudy Salim menambahkan pihaknya akan fokus dalam restrukturisasi dan perbaikan fundamental sehingga menciptakan perusahaan yang adil, transparan, akuntabel, dan membangun Leslar Entertainment sehingga mempunyai nilai valuasi yang tinggi.

Pengembangan Leslar Entertainment yaitu terdapat tujuh program berbeda yang nanti tayang sebanyak satu video per hari. Beberapa program pengembangan yaitu The Day With Leslar dan Dapur Bunda Lesti akan menampilkan menu masak yang mudah bagi ibu muda. Ada dua program religi yaitu Iqra yang akan menampilkan kajian keluarga Leslarx mengaji bersama ustaz, dan Happy With Bunda menampilkan Lesti bersama pasangan muda lain yang memiliki anak seusia Baby L akan mengisi acara ini. Selanjutnya ada program talkshow bertajuk Tea Time With Leslar yang merupakan talkshow yang fokus pada kisah cinta dan hidup pasangan muda. Terakhir ada Leslar Talk yang berisi obrolan Leslar bersama sosok fenomenal.

Positioning program yang ingin digaungkan Rudy Salim bersama pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar ialah receh tapi berkelas. Intinya, tetap dengan daya tarik Leslar yang telah ada dengan kemasan yang lebih premium untuk mendapat kesan classy. Target yang ingin dicapai Leslar Entertainment berupa pengembangan ekosistem berbagai lini bisnis, baik digital maupun non-digital melalui ekspansi ke dunia retail, F&B, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan pengembangan bisnis lain. Saat ini, Leslar telah mengeluarkan Leslar Metaverse yang dipromosikan melalui akun Instagram @leslarmetaverse.

Leslar Entertainment saat ini saat ini merupakan salah satu media digital terbaik di Indonesia. Di tahun ini, terjadi peningkatan impression dan engagement hampir dua kali lipat di seluruh media sosial Leslar dengan menjangkau lebih dari 53 juta pengikut. Dengan kenaikan ini, valuasi nilai Leslar Entertainment yang baru berdiri sejak Juni 2021 ditaksir senilai Rp400 miliar.

Prestige Corp merupakan grup induk yang berinvestasi pada rangkaian industri berbeda berlokasi di Indonesia. Didirikan oleh Rudy Salim, Prestige Corp mengembangkan puluhan bisnis, dimulai dari perusahaan pertamanya pada industri pembiayaan mikro. Sebagai perusahaan multiindustri, Prestige Corp mengembangkan usaha dalam bisnis industri properti, makanan dan minuman, gaya hidup, olahraga, teknologi informasi, otomotif, aviasi, rumah produksi, dan hiburan. (RO/OL-14)