Serial Pendek DMZ akan Tayang di HBO Go pada 17 Maret

DISADUR dari novel grafis DC terkenal karya Brian Wood dengan judul sama, serial pendek Max Original terbaru sebanyak empat episode, DMZ, akan tayang seluruh episode berbarengan harinya dengan di Amerika Serikat (AS) pada Kamis (17/3) hanya di HBO GO.

Drama yang memacu adrenalin itu menampilkan executive producer nominasi Emmy Roberto Patino, pemenang Emmy/nominasi Oscar Ava DuVernay, dan Paul Garnes, dan dibintangi Rosario Dawson sebagai perempuan yang mengatur zona demilitarisasi dalam sebuah pencarian yang mengerikan.

Melompat dari sejumlah lembaran novel grafis DC yang populer ke dalam lanskap visual Manhattan yang berbahaya dan terdistorsi , DMZ bercerita tentang seorang petugas medis pemberani Alma Ortega (Rosario Dawson) yang tidak kenal lelah mencari sang anak yang menghilang selama delapan tahun di AS, beberapa tahun ke lalu dalam kondisi perang saudara yang tidak menyenangkan.

Tidak punya pilihan lain, Alma memberanikan diri datang ke satu-satunya tempat yang belum pernah ia datangi: Manhattan – yang kini berupa zona demiliterisasi tanpa hukum dikuasai oleh berbagai kelompok yang saling memperebutkan kekuasaan sementara sebuah pertarungan untuk menguasai berlangsung antara para pemimpin kelompok yang brutal Parco Delgado (Benjamin Bratt) dan Wilson Lin (Hoon Lee).

Ketika pencarian Alma yang melelahkan membawanya ke tengah-tengah kota tak bertuan ini, ia tanpa diduga muncul sebagai sumber utama dari sesuatu yang paling diperlukan dalam DMZ, yaitu harapan.

Pemeran lainnya dalam serial ini antara lain Freddy Miyares, Jordan Preston Carter, dan Venus Ariel. Serial itu juga dibintangi bintang tamu Rutina Wesley, Nora Dunn, Jade Wu, Rey Gallegos, Mamie Gummer, Agam Darshi, Juani Feliz dan Henry G Sanders.

DMZ diproduksi untuk televisi oleh Patino, berdasarkan serial buku komik DC yang ditulis oleh Brian Wood dan ilustrasi oleh Riccardo Burchielli.

Patino juga menjadi showrunner dan menulis episode pertama serial ini, yang disutradarai oleh DuVernay. Pembuat film ternama Ernest Dickerson menyutradarai sekaligus executive producer tiga episode lainnya. Pemenang Emmy® Carly Wray menjadi co-executive producer. (RO/OL-1)