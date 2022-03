Benyanyi Let It Go di Bunker, Bocah Ukraina Tarik Perhatian Idina Menzel

BINTANG Broadway Idina Menzel memberikan dukungan untuk seorang anak perempuan Ukraina yang menyanyikan lagu dari film Disney Frozen di bunker darurat, Minggu (6/3).

Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 10 hari. Hal tersebut telah menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal yang menyebabkan jutaan warga sipil di Ukraina mengungsi atau melarikan diri dari negara itu.

Anak perempuan yang tidak disebutkan namanya itu membawakan lagu Let It Go selama lebih dari satu menit dalam sebuah video yang belum diverifikasi dan diunggah Ankita Jain.

"Kami melihatmu. Kami benar-benar melihatmu," kata Menzel dalam tanggapan di Twitter, dilansir Variety, Kamis (10/3).

Menzel merupakan pengisi suara Elsa, karakter yang menyanyikan lagu Let It Go di film Frozen.

Menzel, yang meraih Tony Award dengan penampilan debutnya di Rent, merupakan orang Yahudi dan keturunan Rusia serta Eropa Timur. Telah dilaporkan bahwa kakek-neneknya beremigrasi dari Rusia ke Amerika Serikat (AS) tempat Menzel dilahirkan.

Rekaman Menzel dari Let It Go, yang juga memenangkan Piala Oscar untuk lagu asli terbaik, mencapai nomor lima di Billboard Hot 100. Sejak itu dia telah merekam enam album studio sebagai penyanyi solo.

Video anak perempuan itu juga menarik komentar positif dan dukungan lainnya. Satu, yang mengaku sebagai produser musik Belanda men-cicit tawaran untuk merekam anak perempuan yang tidak disebutkan namanya dan mengirim hasil penjualan rekaman itu untuk mendukung upaya perlawanan Ukraina.

"Hai gadis kecil, saya seorang produser musik dari Belanda. Kamu punya suara yang indah. Saya akan merekam satu lagu atau dua atau bahkan CD denganmu," ujar produser bernama Magnolia Leaf.

"Setiap sen akan diberikan kepada rakyat Ukraina. Mari kita berkumpul, bersamamu dan orangtuamu! Dan teruslah bernyanyi, semua orang menyukainya!" lanjutnya. (Ant/OL-1)