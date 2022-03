Kinjo Sukai Kembali Tampil Bareng JO1 setelah Rehat Sejak Oktober 2021

KINJO Sukai akhirnya kembali bersama grup idola J-pop JO1 setelah rehat sejak Oktober 2021 karena mengalami masalah kesehatan. Dia untuk kali pertama tampil bersama grup bertepatan dengan perayaan debut kedua tahun grup yang ditayangkan secara live streaming di laman YouTube JO1, pekan lalu.

Sukai, yang kala itu mengenakan setelan jas seperti halnya ke-10 rekannya, dengan gaya rambut berbeda dari sebelumnya, sempat mengungkapkan perasaannya terkait keputusan rehat dari aktivitas grup sementara waktu.

"Aku menghilang dan membebani para anggota dan ketika aku meminta maaf kepada para anggota, (Kawashiri) Ren dan yang lainnya berkata, 'Ini bisa terjadi pada siapa saja, jangan khawatir tentang itu dan mari bekerja keras bersama mulai sekarang'," kata Sukai.

Sukai juga berterima kasih pada orang-orang yang sudah menunggunya kembali. Kembalinya Sukai juga disambut rekan-rekannya.

Beberapa waktu lalu, dia sempat menyapa para penggemar JO1 atau JAM melalui sebuah video yang diunggah di laman resmi JO1. Kala itu, dia mengisyaratkan akan kembali beraktivitas bersama grup.

Selain merayakan kembalinya Sukai ke dalam grup, dalam kesempatan itu, para personel JO1 juga sempat mengingat kembali momen-momen yang mereka lalui sejak 2019 hingga saat ini termasuk tampil di berbagai acara seperti Mnet Asian Music Awards (MAMA) dan KCON.

Mereka juga membahas prestasi yang sejauh ini didapatkan antara lain kategori Best Dance Video Award melalui lagu Real di MTV VMAJ 2021 dan Rising Star Award di ajang serupa pada 2020.

JO1, yang resmi debut pada 4 Maret 2020 di industri musik J-pop, juga pernah menduduki posisi puncak tangga lagu Oricon melalui single Protostar.

Sebelumnya, Kamis (3/3), mereka meluncurkan Toberukara atau I Can Fly (terjemahan literal) di berbagai platform streaming musik, sebuah lagu tema untuk film dokumenter mereka yang pertama berjudul JO1 THE MOVIE Mikansei - Go to The TOP.

JO1 THE MOVIE Mikansei - Go to The TOP, yang disutradarai Tetsuro Inagaki dan diproduksi Lapone Entertainment dijadwalkan dirilis pada 11 Maret 2022. Pratinjau perdana film telah digelar di beberapa bioskop di Jepang.

Melalui film dokumenter itu, para personel JO1 mengungkap catatan harian mereka sejak awal debut melalui ajang Produce 101 Japan Season 1 hingga penampilan langsung perdana mereka di hadapan JAM pada 2021.

Beberapa hari sebelumnya, JO1 meluncurkan tiga episode pertama drama live-action yang diadaptasi dari manga pendek karya Mitsuru Adachi, berjudul Short Program.

Ke-11 personel JO1 memainkan peran utama dalam masing-masing cerita yang berpusat tentang masa muda termasuk mengenai romansa.

Ketiga episode dengan kisah berbeda itu menghadirkan Ohira Shosei, Kawanishi Takumi, dan Tsurubo Shion sebagai tokoh utama.

Pada 6 Maret lalu, JO1 meluncurkan lagu tema untuk anime Gunjou no Fanfare atau Fanfare of Adolescence yang berjudul Move the Soul dan OUTSIDERS.

Lagu OUTSIDERS menjadi proyek vokal Sawano Hiroyuki [nZk], sosok yang sudah berpartisipasi dalam berbagai anime, drama dan video musik seperti Advance Giant. (Ant/OL-1)