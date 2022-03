Program TV Reality Show Lanjutkan Kemitraan dengan SKYE Suites

ACARA televisi (TV) reality show Australia dan eksperimen sosial yang paling banyak dibicarakan, Married at First Sight, kembali untuk musim kesembilan di Channel 9. Untuk tahun ketiga secara berturut-turut, para pasangan dalam Married at First Sight akan tinggal di SKYE Suites Sydney untuk memulai perjalanan hidup bersama mereka sebagai pasangan suami istri.

MAFS adalah program TV reality show paling populer di Australia. Acara ini disaksikan lebih dari 1,5 juta pemirsa per episode. "Kami sangat senang dapat bermitra kembali dengan Married at First Sight. Ini memperkuat kemitraan jangka panjang antara Endemol Shine Australia dan grup SKYE Suites. Kami sempat kewalahan dengan minat yang dihasilkan dengan menjadi bagian dari pertunjukan yang sangat populer dan memperkenalkan visi SKYE Suites yang disiarkan ke rumah-rumah di seluruh Australia," kata Ari Foo, Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites.

Baginya, ada kebanggaan yang sangat besar bagi SKYE Suites untuk mengembangkan tingkat kemitraan yang kuat dengan Endemol Shine Australia dan Married At First Sight. Ia beralasan acara tersebut merupakan merek yang relatif baru di Australia yang mulai beroperasi pada 2017.

"Para pasangan suami istri tersebut akan menikmati gaya hunian mewah yang ditawarkan oleh SKYE Suites dengan luas kamar hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kamar hotel tradisional. Semua kamar memiliki balkon dengan akses ke udara segar dan suasana resor dengan fasilitas tambahan termasuk kolam renang bertema gua es, spa, dan gym. SKYE Suites Sydney juga terletak di pusat kota Sydney dekat Pelabuhan Darling dan Barangaroo," kata Foo.

Acara terbesar televisi itu akan menciptakan standar baru dan dijamin akan menjadi pembicaraan di bibir semua orang. Married at First Sight diproduksi oleh Endemol Shine Australia untuk Channel 9. Sejak pertama kali didirikan pada 2017, di Parramatta, SKYE Suites telah berhasil membuka hotel kedua di Sydney CBD pada 2018 dan 2020 SKYE Suites ketiga resmi dibuka di kawasan Green Square.

Semua lokasi SKYE Suites telah terbukti berhasil merebut hati penduduk kota Sydney. Ini menjadikannya salah satu pilihan favorit untuk staycation dan hot spot yang Instagramable. Sebagai contoh, kolam renang indoor bertema Gua Es di SKYE Suites Sydney menjadi sangat terkenal di kalangan warga Sydney untuk diposting di Instagram mereka.

Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan peringkat terbaru dari TripAdvisor. SKYE Suites Sydney dan SKYE Suites Green Square berhasil menempati peringkat 41 dan 64 dari 206 hotel di Kota Sydney di mimggu pertama Maret 2022. SKYE Suites Parramatta dan SKYE Suites Sydney juga masuk dalam daftar Travellers' Choice 2021 TripAdvisor.

SKYE Suites siap menampilkan layanan mewah mereka di lokasi Sydney CBD, Green Square, dan Parramatta. Hotel butik bergaya resor ini memiliki kamar yang luas, dapur internal dan binatu, tempat tidur dari Sleeping Duck, balkon terbuka, streaming StayCast tanpa batas dari ponsel, tablet, atau laptop ke TV layar datar besar dan teknologi terkini di dalam kamar. Setiap hotel memiliki keunikannya sendiri untuk kolam renang dan gym.

Ukuran kamar SKYE Suites hampir dua kali lipat dari kamar hotel tradisional dan dilengkapi dengan balkon terbuka. Ini gaya desain yang menjadi tren pascacovid-19 yang banyak dicari oleh wistawan saat ini. "SKYE Suites telah dirancang tidak hanya untuk kebutuhan para tamu kami saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan mereka di masa depan. Kami cukup beruntung telah membangun SKYE Suites untuk masa depan dan tidak perlu melakukan sesuatu yang drastis untuk membuatnya sesuai dengan lingkungan saat ini dan norma baru," tutur CEO Crown Group, Iwan Sunito.

Interior SKYE Suites Parramatta dan SKYE Suites Sydney dirancangi oleh Koichi Takada. Interior SKYE Suites Green Square dirancang oleh Juliet Ashworth, mantan pemimpin redaksi Vogue dan sekarang pemilik dan direktur kreatif Chada. Chada, telah memukau dunia dengan garis desainnya untuk hotel-hotel dan resor mewah kelas dunia selama lebih dari 20 tahun, termasuk Hilton Auckland, Saffire Freycinet di Tasmania, Emirates One & Only Wolgan Valley, Marriott Momi Bay Resort and Spa di Fiji, dan Intercontinental Dhaka. "Kami sangat bersemangat menyambut 2022 mengingat kinerja semua hotel SKYE Suites pasca Lockdown berhasil mencapai okupansi di atas 80%," kata Foo. (RO/OL-14)