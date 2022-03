Jadwal Shazam 2 Maju tapi Black Adam, The Flash, Aquaman 2 Mundur

WARNER Bros mengubah tanggal rilis untuk beberapa film, termasuk Black Adam, The Flash, Aquaman 2, Wonka, dan Shazam 2. Penayangan Aquaman and the Lost Kingdom dan The Flash diundur dari 2022 ke 2023 karena penundaan produksi terkait efek visual yang disebabkan oleh covid-19.

Sekuel yang dibintangi Jason Momoa diundur dari 16 Desember 2022 ke 17 Maret 2023. Pertunjukan solo pertama Ezra Miller sebagai Flash dilempar dari 4 November 2022 menjadi 23 Juni 2023.

Black Adam yang dibintangi Dwayne Johnson diundur tiga bulan menjadi 21 Oktober 2022. DC League of Super-Pets dipindahkan ke 29 Juli 2022 yang sebelumnya dijadwalkan penayangan Black Adam. Super-Pets yang mengikutsertakan Johnson untuk menyuarakan anjing sahabat Superman, Krypto the Super-Dog, sebelumnya direncanakan main pada 20 Mei 2022.

Berita gembiranya, Shazam! Fury of the Gods menjadi satu-satunya film yang maju beberapa bulan. Film yang dibintangi Zachary Levi yang direncanakan tayang pada 2 Juni 2023 terbang lebih cepat menjadi 12 Desember 2022, tepat musim Natal.

"Kami sangat senang membawakan Shazam! Fury of the Gods kepada penonton sebagai hadiah Natal tahun ini," kata Jeff Goldstein, presiden distribusi domestik Warner Bros. "Keluarga dari segala usia akan sangat menikmatinya."

Dalam gerakan rilis nonsuperhero, giliran Timothee Chalamet sebagai pembuat cokelat Willy Wonka dalam cerita asal Wonka dimundurkan beberapa bulan dari 17 Maret 2023 menuju 15 Desember 2023. Film tentang hiu Meg 2: The Trench yang dibintangi Jason Statham diputar di bioskop pada 4 Agustus 2023.

Johnson ialah orang pertama yang mengguncang kalender rilis Warner Bros dengan mengumumkan pada Rabu sore bahwa Black Adam dan Super-Pets ditunda. Warner Bros kemudian membuat perubahan rilis lain secara resmi segera setelahnya. (Variety/OL-14)