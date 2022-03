Yoon Chan-young Jadi Duta Merek Coach

RUMAH mode Coach mengumumkan aktor Yoon Chan-young sebagai duta merek atau brand ambassador asal Korea Selatan (Korsel) yang pertama.

Kemitraan itu akan mencakup kampanye iklan untuk leather goods, ready-to-wear, dan alas kaki, yang dimulai dengan koleksi musim semi 2022.

Debut Chan-young memperkenalkan fotonya dalam pakaian siap pakai Coach Denim Signature dan ransel Coach Hitch.

Baca juga: Kang Seung-yoon WINNER akan Rilis Album Solo pada 14 Maret

"Saya sangat senang menjadi brand ambassador Coach, yang sangat cocok dengan gaya pribadi dan selalu menginspirasi saya" kata Chan-young dikutip dari keterangan pers, Rabu (9/3).

"Saya bangga menjadi bagian dari Coach Family untuk Musim Semi dan bisa berkolaborasi dengan Stuart Vevers untuk ke depannya," tambahnya.

Didirikan pertama kali di New York, lebih dari 80 tahun lalu, Coach dimulai sebagai merek aksesoris pria yang telah berinovasi dan berkembang sebagai craftsmanship.

Coach kini meyakini hal-hal yang indah dibuat untuk memberikan semangat dalam mengekspresikan diri, terinspirasi oleh visi Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers, dalam menata kembali warisan Coach untuk saat ini.

Chan-young, aktor berbakat di serial Netflix All of Us Are Dead mewujudkan nilai-nilai Coach, memperjuangkan optimisme dan

keberanian untuk menjadi diri sendiri yang otentik. (Ant/OL-1)