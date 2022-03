Jordan Rakei Rilis Single Bruises

MENYUSUL kolaborasinya dengan Bonobo di lagu Shadows, yang diambil dari album terbaru Bonobo, Fragments, Jordan Rakei, Jumat (4/3), merilis single terbarunya berjudul Bruises.

Lagu dari musisi asal Inggris tersebut menjadi lead single dari EP barunya dengan nama yang sama dan menampilkan 4 lagu.

Di Bruises, Jordan mengeksplorasi genre reggae, yang menjadi salah satu akar musiknya, dan memberi penghormatan kepada legenda musik genre tersebut, Bob Marley.

Baca juga: Gandeng Musisi Malaysia, Suara Kayu Hadirkan Obat Rindu

“Aku ingin menjelajahi akar musikku yaitu reggae di Bruises dengan sentuhan alternatif,” ujar Jordan. “Aku menulis bagian string di lagu ini dan membawanya ke Amika Quartet. Kami menghabiskan satu hari di mana kami membahas berbagai ide untuk banyak bagian di lagu ini dan aku sangat puas dengan hasil akhirnya. Sangat menyenangkan proses pembuatan lagu ini karena lagu ini membawaku ke hari-hari awal aku membuat musik.”

Lagu pembuka EP Bruises mendatang, Defection, ditulis oleh Jordan bersama Oli Rockberger.

“Lagu tersebut memiliki narasi tentang mencari cinta dan memahami kekuatannya yang dapat mencairkan berbagai masalah lainnya,” ujar Jordan. “Kami menulisnya pada 2018 dan sebentar lagi lagu ini mempunyai rumahnya.”

Salah satu dari dua lagu lainnya di EP itu adalah Lightning, yang ditulis oleh teman lama Jordan, Georgia Potter (aka Moreton) dengan nuansa produksi musik elektronik yang kental seperti di album 2021 Jordan, What We Call Life.

Lagu terakhir di EP itu adalah The Flood, yang diambil dari album What We Call Life. Versi terbaru lagu itu direkam di studio rekaman Maida Vale BBC.

“Aku sangat suka menginterpretasikan lagu-laguku ke versi lain agar dapat disesuaikan dengan setting dan mood berbeda,” ujarnya. “Aku ingin mengurangi banyak hal dan memfokuskan semuanya kepada tekanan dan pelepasan dibanding dengan overplaying dan produksi musik yang berlebih.”

Seorang vokalis, penulis lagu, produser musik, dan multiintrumentalis, Jordan Rakei merilis album ke-4-nya What We Call Life, September 2021 lalu, yang mendapatkan sambutan hangat dari industri musik dunia termasuk The Line of Best Fits yang mendeskripsikan What We Call Life sebagai sebuah “Koleksi lagu yang menggugah pikiran dan benar-benar menarik, disampaikan dengan gaya yang sederhana namun menawan... [itu] album Rakei yang paling lengkap hingga saat ini, dengan tekstur suara dan konsep yang kaya, yang dibuat oleh seorang musisi di puncak karier mereka,". (RO/OL-1)