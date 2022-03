Happy Birthday In The Sky, Single Terbaru Placebo

PLACEBO telah merilis single terbaru mereka berjudul Happy Birthday In The Sky, yang merupakan single terakhir sebelum album ke-8 mereka, Never Let Me Go, dirilis 25 Maret mendatang.

Single Happy Birthday In the Sky dirilis setelah single Beautiful James, Surrounded By Spies, dan Try Better Next Time, yang diambil dari album Never Let Me Go dan memberikan cuplikan dari berbagai hal di benak Placebo selama satu dekade terakhir sejak album terakhir mereka dirilis.

Jika ketiga single sebelumnya membahas tema-tema seperti tanggung jawab pribadi, saturasi dunia teknologi, dan posisi manusia di dunia ini, single Happy Birthday In The Sky menampilkan Placebo dalam ruang emosi tersedih mereka.

Baca juga: Gandeng Musisi Malaysia, Suara Kayu Hadirkan Obat Rindu

Vokalis Placebo Brian Molko menggenggam setiap kata yang ia nyanyikan dan melepasnya dengan ekspresif seraya ia merasakan kembali emosi-emosi tergelapnya untuk menceritakan sebuah cerita tentang kehilangan dan coping mechanism.

“Bagiku lagu Happy Birthday In The Sky adalah salah satu momen paling menyayat hati di album ini,” ujar Brian Molko. “Happy Birthday In The Sky adalah frasa yang sering aku gunakan akhir-akhir ini. Saat aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang yang sudah tidak bersama kita lagi, frasa itu dengan mudah mengomunikasikan kesedihan yang dapat kita ujarkan dengan mudah menurutku. Rasa kehilangan dan keputusasaan. Rasanya seperti bagian tubuh dan jiwamu telah direnggut dengan tidak adil. Dan kita terus berduka dan kita terus menunggu.”

Molko melanjutkan, “Yang ada di benakku adalah, emosi yang dalam dan intens di lagu ini semoga dapat mengkomunikasikan sesuatu sangat powerful kepada semua pendengarnya. Dan itu satu-satunya hal yang aku inginkan. Apa yang harus dikorbankan? Selama lagu ini dapat menggetarkan hati orang-orang, aku tidak apa-apa dengan segala jenis pengorbanan yang harus dilakukan. Tidak ada salahnya merasakan emosi-emosi tersebut — kita merasa hidup saat kita dapat merasakan itu semua.” (RO/OL-1)