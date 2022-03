Gandeng Zacari, Blxst Rilis Single Sometimes

BINTANG hip-hop Amerika Serikat (AS) Blxst kembali dengan single terbarunya Sometimes, yang turut menampilkan penyanyi dan penulis lagu, Zacari. Tersedia di seluruh platform streaming musik melalui Red Bull Records/Evgle, Sometimes menjadi lagu rilisan pertama Blxst tahun ini dan menyusul kesuksesan single About You, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta stream secara global.

“Aku yakin semua orang dapat merasa terhubung dengan usaha kita yang selalu ingin menyeimbangkan segalanya dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah tapi kadang tak semuanya seindah yang kita inginkan,” ujar Blxst mengenai lagu terbarunya.

“Aku pertama kali bertemu Blxst di sebuah studio di Malibu dan kami membuat lagu ini di malam pertama kami bertemu. Berkolaborasi dengan Blxst rasanya sangat mudah, rasanya sangat organik dan proses rekamannya sangat cepat dan semuanya berjalan dengan lancar. Rasanya menyenangkan bisa berkolaborasi dengan sesama penyanyi west coast, kita akan mengambil alih, beristirahatlah dengan damai Nate Dogg.” ujar Zacari.

Blxst, yang berasal dari Los Angeles, memulai 2022 dengan kemenangannya di XXL Award saat ia membawa pulang piala untuk kategori “Best New Artist of The Year”.

Selain itu, di awal 2022, Blxst merayakan pencapaian 1 miliar stream sepanjang kariernya (700 juta stream dari EP No Love Lost versi Deluxe selama setahun terakhir).

Semua pencapaian tersebut terjadi di luar single Chosen milik Blxst yang menampilkan Ty Dolla $ign dan Tyga yang saat ini telah disertifkasi Platinum di Kanada, RIAA Gold & BRIT Silver, dan mencapai posisi #1 di chart radio US Rhythm & Urban Mediabase.

Pertumbuhan pendengar musik Blxst di Asia Tenggara meningkat drastis selama 2021 lewat lagu Chosen, yang sukses duduk di posisi #1 Hot Hits Philippines, #12 di Top 50 Chart - Philippines, #9 di Viral 50 Chart - Philippines di Spotify, dan dimainkan oleh 4 stasiun radio utama di Filipina.

Lagu tersebut juga viral di TikTok di mana banyak kreator TikTok asal Filipina menggunakan lagu tersebut untuk berbagai konten dance.

Menyusul kesuksesan lagu Chosen, Blxst kemudian terpilih sebagai musisi yang wajahnya dipampang di billboard Spotify di jantung kota Manila.

Blxst masuk ke deretan musisi yang patut diikuti perkembangannya. Hal tersebut terbukti dengan berbagai penghargaan dan nominasi yang ia terima sepanjang 2021 termasuk XXL Freshman 2021, Billboard’s Rising Star Award, BET Amplifed Artist, Amazon Breakthrough Artist, dan 4 nominasi BET Soul Train Award. Tahun 2022 ia awali dengan sejumlah proyek kolaborasi di antara dengan Murdabeatz & Wale, Pink Sweat$, dan Young T & Bugsey. Blxst siap mengguncang industri musik dengan proyek barunya yang siap dirilis tahun ini. (RO/OL-1)