Ini Kata Andy Serkis Soal Hubungan Alfred dan Bruce Wayne

BRUCE Wayne/Batman telah hidup sebatang kara sejak kecil dan satu-satunya orang terdekatnya adalah Alfred Pennyworth Dalam film The Batman, arahan sutradara Matt Reeves, Bruce Wayne diperankan oleh Robert Pattinson sementara Alfred oleh Andy Serkis.

Serkis, yang telah beberapa kali bekerja sama dengan Reeves, mengatakan Alfred versinya lebih fokus pada hubungan emosional dengan Bruce yang tidak terucapkan.

"Alfred punya perasaan survivor's guilt karena dia adalah pengawal Thomas dan Martha Wayne dan sangat merasa bertanggung jawab atas kematian mereka," kata Serkis dikutip dari catatan produksi, Selasa (8/3).

Alfred akhirnya menjadi sosok yang paling mendekati ayah untuk Bruce, orang yang paling dipercaya sekaligus satu-satunya yang tahu jati diri Batman sebenarnya.

Alfred sebenarnya bukan orang yang bisa mencurahkan kasih sayang, tidak punya kemampuan emosi untuk menjadi orangtua. Sehingga, peran ayah yang tahu-tahu dibebankan kepadanya membuat hal-hal menjadi rumit.

Mengingat latar belakangnya di dunia militer, kasih sayang dan perhatian untuk Bruce dicurahkan dengan cara mengajari segala kemampuannya di dunia militer kepada Bruce. Entah itu bertarung atau memecahkan sandi.

Memang, dalam film ini Alfred jadi andalan Bruce berkat pola pikir militer yang taktis, membantu memecahkan petunjuk dari Riddler.

"Banyak ketegangan antara Alfred dan Bruce. Dan jika Alfred diharap jadi orangtua pengganti, ya Alfred bukan orang seperti itu. Dia tidak bisa terhubung secara emosional," kata pemeran Gollum dalam trilogi The Lord of the Rings itu.

Setelah melihat Bruce bertumbuh dan menjadi pria penyendiri, enggan bergaul serta terisolasi, Alfred menjadi sangat khawatir. Adegan Bruce dan Alfred menjadi salah satu celah untuk melihat sisi emosional dari pria penyendiri yang masih terbebani trauma tragedi keluarganya. (Ant/OL-1)