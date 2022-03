Yoo Seung Ho Bergabung dengan YG Entertainment

AKTOR Yoo Seung Ho resmi bergabung dengan YG Entertainment. Perwakilan agensi itu mengatakan pihaknya akan mendukung seluruh aktivitas sang aktor di berbagai bidang.

"Kami senang dapat bekerja sama dengan aktor Yoo Seung Ho yang banyak mendapatkan dukungan untuk kemampuan aktingnya," kata perwakilan YG Entertainment dikutip dari Soompi, Jumat (4/3).

"Kami akan memberikan dukungan penuh agar dia bisa mempromosikan kemampuan yang dia miliki sepuasnya di berbagai bidang," imbuh agensi itu.

Yoo Seung Ho melakukan debut melalui film Daddy Fish pada 2000. Dia kemudian membintangi banyak proyek termasuk The Way Home, Heart is...., 4th Period Mystery, Blind, Master of Study, I Am Not a Robot, My Strange Hero, dan Memorist. Terbaru, dia berperan sebagai Nam Young di Moonshine.

YG Entertainment telah menjadi rumah bagi banyak aktor populer termasuk Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Choi Ji Woo, Yoo In Na, Claudia Kim, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, hingga Son Naeun Apink. (Ant/Ol-1)