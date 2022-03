Ariana DeBose Bintangi Film Kraven the Hunter

BINTANG film West Side Story Ariana DeBose resmi bergabung dengan sebagai pemeran di film superhero Kraven the Hunter dari Sony, dikutip dari Variety, Rabu (3/3).

Film tersebut juga menampilkan aktor Aaron Taylor Johnson yang memainkan peran utama sebagai musuh Spider-Man yang paling tangguh.

Sementara DeBose akan berperan sebagai Calypso Ezili, seorang pendeta voodoo yang merupakan kekasih Kraven.

Karakter Calypso pertama kali muncul dalam komik Spider-Man pada awal 1980-an sebagai musuh superhero itu ketika berusia remaja.

Dalam versi komik, Calypso memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran orang lain dan mengenakan kostum yang hampir menutupi tubuhnya.

Film Kraven the Hunter akan dikerjakan di bawah arahan sutradara JC Chandor, yang sebelumnya menggarap All Is Lost dan Triple Frontier.

Chandor akan bekerja bersama penulis skenario Art Marcum, Matt Holloway, dan Richard Wenk, serta produser Avi Arad dan Matt Tolmach.

Film yang juga dibintangi Russell Crowe ini rencananya akan dirilis secara teatrikal pada 13 Januari 2023.

DeBose sendiri merupakan aktris pendukung West Side Story, yang masuk nominasi Oscar tahun ini. Dalam film arahan sutradara Steven Spielberg itu, DeBose berperan sebagai Anita.

Pada akhir pekan lalu, dia membawa pulang SAG Awards untuk penampilan luar biasa sebagai aktris peran pendukung.

"Butuh waktu lama bagi saya untuk merasa nyaman menyebut diri saya seorang aktris. Akar saya berasal dari dunia tari dan panggung Broadway," katanya di atas panggung di SAG Awards saat menerima penghargaan.

Sebelum membuat terobosan akting layar lebar di West Side Story, DeBose merupakan pemeran Broadway drama Hamilton.

DeBose telah mendapatkan nominasi Tony Award atas peran utama dalam Summer: The Donna Summer Musical. Ia kemudian membintangi film adaptasi Ryan Murphy dari The Prom untuk Netflix serta serial komedi musikal Apple TV Schmigadoon!

Sebelum syuting film Kraven the Hunter, DeBose akan muncul dalam film aksi Argylle dari Apple oleh sutradara Matthew Vaughn.

Dia juga akan membintangi film thriller ruang angkasa ISS garapan sutradara Gabriela Cowperthwaite. (Ant/OL-1)