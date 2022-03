The Batman Cetak Rekor di Korsel

THE Batman mencatat rekor hari pembukaan terbaik pada tahun ini di Box Office Korea Selatan (Korsel) dengan 192.000 tiket telah terjual, menurut data dari Dewan Film Korea (KOFIC), Rabu (2/3).

Dikutip dari Yonhap, jumlah tiket tersebut merupakan 74% dari total tiket yang dijual di bioskop di negara tersebut pada Selasa (1/2). The Batman juga menduduki puncak Box Office Korsel pada hari ini.

Menurut Deadline, film garapan Matt Reeves itu meraup US$1,7 juta atau sekitar Rp24,4 miliar pada hari debutnya di Korsel.

Diperkirakan, The Batman akan mencapai pendapatan sebesar US$110 juta hingga US$120 juta (Rp1,58 triliun hingga Rp1,72 triliun) untuk pasar di luar Amerika Serikat (AS) dan US$115 juta hingga US$125 juta (Rp1,65 triliun hingga Rp1,79 triliun) untuk pasar AS.

Debut The Batman mengalahkan dua film blockbuster lain yang dirilis pada awal tahun di Korea, yakni film aksi Korea The Pirates: The Last Royal Treasure dan Uncharted, yang dibintangi Tom Holland.

Kedua film itu masing-masing mengumpulkan 92.000 dan 70.000 penonton di hari debut pada Januari dan Februari.

Pada Desember tahun lalu, film superhero Marvel Spider-Man: No Way Home mampu menarik 630.000 orang ke bioskop pada hari pertama penayangan. Angka tersebut merupakan rekor hari pembukaan terbaik untuk sebuah film sejak pandemi coid-19 melanda Korsel.

Mengambil latar di Gotham City, The Batman mengikuti cerita Bruce Wayne (diperankan oleh Robert Pattinson) menghadapi penyelidikan mengenai kasus pembunuhan orangtuanya sambil memecahkan petunjuk yang ditinggalkan seorang pembunuh berantai Riddler. (Ant/OL-1)