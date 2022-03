Cuplikan Terbaru Fantastic Beasts 3 Ungkap Cerita yang Lebih Lengkap

CUPLIKAN resmi terbaru dari film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore telah hadir dengan penggambaran cerita yang lebih lengkap dan kemunculan nama JK Rowling.

Trailer, yang dirilis pada Senin (28/2) waktu setempat ini, memperlihatkan Hogwarts dan kekuatan sihir gelap Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) yang mendatangkan malapetaka bagi dunia sihir.

Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah mantan temannya Profesor Albus Dumbledore (Jude Law).

Namun, karena perjanjian darah yang dibuat pasangan tersebut bertahun-tahun yang lalu untuk tidak pernah saling bertarung, Dumbledore bergabung dengan ahli magizoologi Newt Scamander (Eddie Redmayne) untuk memimpin tim penyihir dan muggle saat mereka bentrok dengan legiun atau pengikut Grindelwald.

Sementara itu, bahaya juga mengintai Credence Barebone (Ezra Miller), yang identitas aslinya diketahui Grindelwald dalam film angsuran kedua sebagai Aurelius Dumbledore.

Dalam tampilan yang ekstensif dan berdurasi hampir tiga menit, film ketiga dari Fantastic Beasts itu akan merinci latar belakang Dumbledore yang tidak pernah diketahui untuk pertama kalinya, lokasi Harry Potter yang sudah dikenal dikunjungi kembali termasuk Kamar Kebutuhan dan sekilas tentang snitch emas yang terkenal dari olahraga Quidditch.

Trailer terbaru ini juga menjadi perbincangan karena menyertakan banyak kredit untuk pencipta film yang kontroversial, JK Rowling. Cuplikan sebelumnya menjadi berita utama lantaran nama tersebut dihilangkan dari posisi penulis skenario dan produser.

Sekarang, nama JK Rowling kembali ditampilkan pada judul dan kredit akhir trailer.

Rowling dan Steve Kloves menulis naskah untuk Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, berdasarkan buku yang ditulisnya.

David Heyman, Kloves, Lionel Wigram, Tim Lewis dan Rowling menjadi produser, sementara Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti dan Michael Sharp menjadi produser eksekutif.

David Yates kembali memimpin sebagai sutradara, setelah sebelumnya mengarahkan Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) dan The Crimes of Grindelwald (2018).

Yates juga menyutradarai empat film terakhir dalam waralaba Harry Potter.

Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams dan Katherine Waterston juga membintangi film tersebut. Secrets of Dumbledore akan debut di bioskop secara global pada 15 April. (Ant/OL-1)